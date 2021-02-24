Longines重推懷舊飛行員計時腕錶　用心改良錶盤吸客　定價極親民

2017年Longines首度重製1970年代的飛行員計時腕錶Avigation BigEye Chronograph，當時就已經得到了相當高的評價。錶迷們對於作品忠實地將舊作重現之餘，新作品的質素更有所進步，掌聲自然不缺。

除了拋光的錶圈、錶冠和按鈕外，大部分錶殼都採用拉絲處理。(圖片來源：Longines)

來到今年，Longines在這成功的作品上面再花心思，除了為腕錶換上更為可靠的鈦金屬錶殼之外，更加上了一個藍色漸變錶盤。這樣一來價格的確是比鋼製舊版本增加了4分之1，但你卻會對此心悅誠服。

錶盤上的漸變藍色既大膽又時尚，而且通過磨砂紋理增加了視覺上的吸引力。(圖片來源：Longines)

這枚全新的「大眼仔」，錶盤上的漸變藍色既大膽又時尚，而且通過磨砂紋理增加了視覺上的吸引力。

黑色小錶盤與藍色漸變色錶盤的對照明顯，配合古銅色的指針與時標，營造出一種非常明亮的對比，大大增強了清晰的可讀性。

1970年代的舊版大眼仔的魅力也非常劃時代。(圖片來源：Longines)

值得注意的是，這新款BigEye也是品牌數十年來首款鈦金屬計時腕錶。鈦合金是一種輕質合金，其非磁性場特質非常適合飛行員使用，再用上暗灰色的表面處理，就不單止實用，也極之好看。

由導柱輪計時機芯和矽游絲驅動的Avigation BigEye Titanium，以這枚定價不過三萬元左右的腕錶來說，性價比絕對可人。

錶殼之內，是採用了導柱輪來啟動和停止計時的機芯，並具有54小時的動力儲存。(圖片來源：Longines)

除了藍色錶盤和鈦金屬錶殼之外，BigEye Titanium在設計上基本相同沿襲了2017年的精鋼款式。最顯著的特點是3點鐘位置的30分鐘超大錶盤，這也是其「BigEye」綽號的來源。

另一個獨特之處，是其分鐘計數器仍然帶一點不平常，細長的標記每大格以三分鐘為一組，而不是傳統的五分鐘，所以計算時就要留意。