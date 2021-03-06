Panerai新作Luminor別具收藏意義　特長保養期與顧客建立一世關係

高級腕錶向來都是強調其耐用性，可以讓你流傳幾代仍然可靠。但口講無憑，Panerai卻拍心口保證，包你70年保養，到底是真是假？

拋光Platinumtech錶殼直徑44毫米，厚13.4毫米。(圖片提供：Panerai)

自20世紀中期首度取得專利的夜光物料，早就成為Panerai的標誌性特色，品牌更因此創造出最為經典的Luminor系列。數一數，原來這系列即將邁入70周年。品牌為了一展實力與自信，在推出珍藏新作Platinumtech Luminor Marina（PAM01116）的同時，更為腕錶提供前所未有的70年保養。

專利的錶冠護橋裝置、鎖桿和錶冠也同樣由磨砂Platinumtech製成。(圖片提供：Panerai)

先談談腕錶的特色，其使用的Platinumtech專利鉑合金，經Panerai創意工坊以全新配方熔製與改良，硬度較傳統鉑金高，物理特性也更出色。雖然此珍貴合金會大幅增加製作與拋光的難度，但為提升腕錶可靠性，Panerai仍決定選用此材質。

12邊形旋入式磨砂 Platinumtech錶背，搭配藍寶石水晶玻璃視窗，以金屬化工藝鐫刻「70年保養」字樣。(圖片提供：Panerai)

腕錶動力源於P.9010自動上鍊機芯，提供3日動力儲存，其設計與研發完全出自Panerai瑞士諾沙泰爾錶廠。機芯搭載快速調校系統，可在不影響分針的情況下，單獨將時針以一小時為單位往前或往後調整。

橄欖綠色太陽放射紋錶盤採用三文治式結構，阿拉伯數字及時標以米色Super-LumiNova夜光塗層塗覆，作綠色夜光顯示。(圖片提供：Panerai)

Platinumtech Luminor Marina腕錶防水深度約50米，錶帶選用深棕色鱷魚皮襯淡褐色縫線，搭配磨砂Platinumtech梯形針式錶扣。另配一條錶帶，由你在購買時自行挑選。此外錶款還配備了用於拆卸和更換錶扣的螺絲刀，以及一款特製的黑色漆繪木質錶盒，盒蓋上的Luminor Marina系列標誌以夜光塗層塗覆。

深棕色鱷魚皮錶帶配襯淡褐色縫線，磨砂Platinumtech梯形錶扣。(圖片提供：Panerai)

這枚充滿紀念價值的Platinumtech Luminor Marina腕錶僅於Panerai專門店獨家出售，全球限量70隻。重點是客戶可享長達70年的保養服務，只要翻過腕錶底蓋部分，便可見採用金屬化製程鐫刻的「70 Years Warranty」字樣，70年後有沒誰可以幫我跟進報導一下？