Rolex Explorer II傳今年改版　外媒預測「探一」亦會就3重點改款

2021年ROLEX勞力士的新款將會在4月中隨著Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展登場而發表，算一算已經剩下不到兩個月的時間，在品牌尚未正式公佈新款資訊時，對於愛錶人士而言，這段倒數的時間無疑充滿著無限可能，因為我們可以從各種蛛絲馬跡中去推敲勞力士2021年將端出什麼樣的新款式搶市，雖然預測的命中率往往不會太高，但在這猜測聯想的過程中，倒是可以帶給我們一些額外樂趣。

從2020年下半年到現在，網路上已經有各種關於2021勞力士新款的預測，每種預測都有一定的推論根據，但其中傳得最為繪聲繪影莫過於Explorer II探險家系列二代的改款。1971年上市的探二由於2021年適逢50週年，因此市場盛傳勞力士將會趁這個機會一舉推出新版的Explorer II，改變的重點預計可能會是導入陶瓷圈、換裝勞力士新世代的機芯以及增加Oysterflex橡膠錶帶的款式等等，有鑒於品牌先前遇到手錶系列邁入50週年都會有好戲上檔，所以探二的改款機會濃厚已經不是什麼祕密，倒是和探二屬於同系列的Explorer I有沒有可能也趁機改頭換面一下呢？

相較於探二已經有滿長一段時間未推出新改款，探一先前在2016年就曾經小改過一次，算算週期2021年它似乎還沒有到會推出新款的時間點，不過勞力士的策略向來不是那麼好預測，例如GMT-Master II藍黑圈也是在2013年改款不久後又於2019年推出新版本，所以如果品牌2021年打造了新款的探一，想想也不需太驚訝，就消費者的立場，品牌如果能推出更豐富、更先進的手錶作品當然是樂觀其成。

國外有媒體觀察了勞力士近年的新品趨勢後，提出他們對於新款探一會呈現何種樣貌的假設。

外媒評估後認為如果探一改款將可能有以下三個重點（按圖查看）：

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若和探二相較，探一2021年出現新款的機率相對較低，不過還是有不少錶迷認為這款也是時候可以有更多款式選擇了，推出白面不僅不會大幅顛覆系列的印象，若再透過錶徑尺寸的調整，瞬間可以讓系列陣容從點延伸到面，提供市場入門勞力士手錶時擁有更多的候選項目，想著想著不禁希望這個推測可以真的等到實現的那一天。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2021勞力士 Explorer I新探一預測】