IWC研發出全新紙製錶帶　具防水功能各有獨一無二紋理豪華不減

以環保物料製作奢侈品或許不是新鮮事，但技術與創意的進步卻總是教人驚喜。用紙製作的高級腕錶，你會接受嗎？

IWC腕錶裝上TimberTex錶帶後一點也沒有失去奢華感。(圖片提供：IWC)

其實今次由IWC推出的新嘗試，是以紙製成錶帶，算是小試牛刀。IWC採用紙基物料製造的全新TimberTex錶帶，這個富有開創性的產品來自錶廠深入研究與開發的成果，所反映的是IWC對於負責任製錶的承諾。

Portofino自動腕錶可以裝配TimberTex錶帶。(圖片提供：IWC)

IWC長期以來一直引領奢華腕錶領域研發尖端物料，錶廠也一早就意識到為其可追溯來源的皮革尋找替代品的重要性，此前便已提供精鋼、織物及橡膠錶帶。如今，品牌更加入TimberTex錶帶，進一步擴大現有系列的產品陣容。

翻過錶背這次不止為了欣賞錶底，也可以細看TimberTex錶帶的製作工藝。(圖片提供：IWC)

TimberTex錶帶質地柔軟滑順，不論外觀或觸感都沒有犧牲奢華。有別於採用塑膠或石化原料製成的合成皮革，這種物料有80%由天然植物纖維組成。使用的纖維素來自森林管理委員會（FSC）認證林木，生長於非營利組織可持續和負責任管理的歐洲森林中。該物料採用傳統造紙工藝在意大利製造，並以天然植物染料上色，從而形成不規則的紋理，讓每條錶帶變得獨一無二。

物料採用傳統造紙工藝在意大利製造，並以天然植物染料上色，從而形成不規則的紋理，讓每條錶帶變得獨一無二。(圖片提供：IWC)

TimberTex錶帶的製造需要經歷60多個步驟，工藝技巧在過程中扮演關鍵角色。同時，更採用再生超細纖維襯墊提升舒適感，並以再生紗線精心處理，成為另一種高雅又易於佩戴的非皮革錶帶選擇。這些錶帶也經過內部和外部測試，符合IWC所有品質標準，不但極為耐用，更可防水，即使浸水後亦不會出現受損痕跡。

Portugieser計時腕錶同樣可以選配TimberTex錶帶。(圖片提供：IWC)

現時能用到TimberTex錶帶的錶款共有4個，分別是Portugieser計時腕錶、Portugieser自動腕錶40、Portofino自動腕錶和Portofino計時腕錶。錶帶顏色則有藍色、棕色及黑色錶帶可供選擇。