腕錶趨勢預測　黃金與矽遊絲成新寵　Rolex與Omega等品牌誰將稱霸

如果問現在名錶流行趨勢是什麼，相信每個人心中都有各自的答案。要從眾多回答裏歸納共性，想必黃金、碳纖維、小尺寸、運動風、矽遊絲的出現頻率一定非常高。下面就結合這些關鍵詞，展望2025年腕錶流行趨勢。

Omega歐米茄海馬系列300米潛水錶（型號210.30.42.20.06.002）

Omega歐米茄海馬系列300米潛水錶（型號210.30.42.20.06.002）

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雖然正裝錶依舊有着難以撼動的地位，但不可否認的是，近年潛水錶、飛行錶、豪華運動錶等運動風產品，在新品裏所佔比重逐步攀升。作為運動錶的常青樹，誕生於上世紀50年代的潛水錶，歷經半個多世紀依然熱度不減。回顧2024年，浪琴傳奇潛水員39、豪利時Aquis、泰格豪雅Professional 300、帝舵碧灣、歐米茄海馬300米、百年靈超級海洋、勞力士深潛型、雅典錶DIVER、寶珀五十噚等多款著名系列，相繼更新了產品線。展望2025年，運動風格尤其是潛水錶的持續火爆，也就成為了大概率事件。

Rolex勞力士深潛型18K金款（型號136668lb）

Rolex勞力士深潛型18K金款（型號136668lb）

自2022年以來國際金價持續上漲，受此影響也帶動了「金錶熱」。2024年從百萬級高奢品牌，到十萬級豪華品牌，相繼推出了金錶（含黃金、白金與玫瑰金）。甚至部分以往不曾採用18K金的系列，2024年也開始嘗試進軍金錶市場，其中就有玩家耳熟能詳的勞力士深潛型。作為深潛型（DEEP SEA）脱離海使型（Sea-Dweller）晉升獨立系列後推出的首款產品，這枚18K金腕錶將系列的奢華程度推上新高。若無意外金錶的熱度，還將在2025年繼續保持下去。

延伸閲讀：ROLEX勞力士2025年公價上調 金錶售價再創新高 平均5-7%漲幅（點選連結看全文）

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Blancpain寶珀五十噚系列（型號5010-12B30-NABA）

Blancpain寶珀五十噚系列（型號5010-12B30-NABA）

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第二是小尺寸腕錶的復興。歷經十餘年崇尚大錶徑的流行風尚後，如今越來越多的玩家意識到，腕錶的佩戴舒適性往往比「辨識度」更重要。因此2024年推出的不少腕錶，均有縮減尺寸的跡象。如泰格豪雅競潛300米腕錶，尺寸由前代43毫米縮減至42毫米、寶珀五十噚新增42.3毫米非限量款5010等。

TISSOT天梭PRX系列碳纖維腕錶（型號T137.907.97.201.00）

TISSOT天梭PRX系列碳纖維腕錶（型號T137.907.97.201.00）

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第三個流行趨勢便是碳纖維腕錶的普及。憑藉輕盈、韌性強、耐腐蝕以及獨特的紋理質感，碳纖維受到了眾多現代風格名錶的青睞。曾幾何時，碳纖維腕錶一度是高奢品牌的專屬，理查米爾、愛彼、宇舶、雅典都是該領域的佼佼者。如今隨着技術成熟，碳纖維腕錶已下探至萬元級，正如2024年天梭PRX系列發布的碳纖維腕錶，真正將此材質「大眾化」。

IWC葡萄牙系列航海精英月相潮汐腕錶（型號IW344002）

IWC葡萄牙系列航海精英月相潮汐腕錶（型號IW344002）

最後一個趨勢是矽遊絲陣營的壯大。相較傳統金屬遊絲，矽遊絲最大優勢便是防磁，在電子裝置磁場干擾頻繁的今天，其重要性不言而喻。受制於專利，長期以來矽遊絲都被斯沃琪集團、勞力士與百達翡麗壟斷；隨着專利保護期解除，意味着今後所有品牌均可使用此技術。

Sea-Gull海鷗表大國工匠系列璣鏤紋矽遊絲陀飛輪腕錶（型號518.57.8841）

Sea-Gull海鷗表大國工匠系列璣鏤紋矽遊絲陀飛輪腕錶（型號518.57.8841）

2024年IWC萬國錶推出的葡萄牙系列航海精英月相潮汐腕錶，首次使用配置矽遊絲的82836型機芯；與此同時，國產品牌海鷗錶也研發了首款自主矽遊絲機芯ST8260。

可以預見的是，在2025年將會有越來越多的品牌加入矽遊絲機芯陣營。那麼您對今年的新品又有哪些期待呢？

延伸閲讀：2025最新奢華運動錶推薦 3款5萬元檔位不同風格 你的新寵是誰？（點選連結看全文）

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