Hermes優雅製錶神技　兼具兩地時間萬年曆兩大當世實用高級功能

高級製錶技術有不少，當中如三問、陀飛輪等的功能已經因為時代轉變而變成主要用作鑑賞之用。真正符合現代用途的功能，我會說是兩地時間及萬年曆，因為這些都是我們在生活上時常需要用到的資訊。

特別設計出的數字字體，以輕盈優雅的風格脫穎而出。(圖片來源：Hermes)

Hermes就有這樣一枚Slim d'Hermès Quantième Perpétuel兩地時間萬年曆腕錶，同時兼具了這兩者，既能體貼我這種務實的人，但其美學設計卻也同時可以把人深深迷住。

日期、月份、第二時區時間和閏年指示分別呈現在不同的顯示盤上。(圖片來源：Hermes)

以去蕪存菁的極簡約設計，加上纖薄身段作賣點，Slim d'Hermès系列腕錶一向都不乏捧場客。Slim d'Hermès Quantième Perpétuel 兩地時間萬年曆腕錶，上面可見由Philippe Apeloig為此系列特別設計出的數字字體，以輕盈優雅的風格脫穎而出。日期、月份、第二時區時間和閏年指示分別呈現在不同的顯示盤上，座落於三點鐘位置的珍珠母貝月亮則襯以砂金石夜空背景。

座落於三點鐘位置的珍珠母貝月亮襯以砂金石夜空背景。(圖片來源：Hermes)

腕錶最近推出了兩個全新鈦金屬款式，精心設計的優雅錶盤與玫瑰金暨鈦金屬，或鉑金暨鈦金屬的複合材質錶殼完美融合，進一步提升了其實用性。

機芯夾板橋上鐫刻H字母飾紋，並以手工精細打磨倒角。(圖片來源：Hermes)

再講內裡乾坤，H1950超薄自製機械機芯搭載萬年曆，可確保腕錶自動調整30天或31天的月份日期，並同時設想到每四年一次的閏年2月29日亦無需進行任何校正。

品牌自製的H1950超薄機械機芯搭載萬年曆功能。(圖片來源：Hermes)

機芯夾板橋上鐫刻H字母飾紋，並以手工精細打磨倒角，在僅僅4毫米厚的機芯結構中還配備晝/夜指示，第二時區時間和月相顯示功能。此款令人印象深刻的腕錶可以透過藍寶石水晶錶底蓋來欣賞其專業的製錶工藝。

最後，霧面石墨色短吻鱷魚皮錶帶展現出Hermes無可挑剔的皮革工藝，為整枚腕錶帶來完美的收結。