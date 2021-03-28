全紅面限量版Bell & Ross青銅潛水錶 超搶眼專業認可時計
/ 2021.03.28
BR 03-92 DIVER RED BRONZE的防水功能有300米。(圖片來源：Bell & Ross)
Bell & Ross近年推出的DIVER BRONZE青銅潛水錶在市場上得到非常大的肯定，自2018年最初的黑色版本，到2019年綠色版本及2020年藍色版本，三款都得到錶迷們的高度肯定。來到今年，品牌大膽推出鮮明搶眼的BR 03-92 DIVER RED BRONZE紅色限量版，實在叫人眼前一亮。
配襯便服的搶眼度絕對滿分。(圖片來源：Bell & Ross)
這枚當紅新作的錶殼及錶圈以磨砂及拋光CuSn8青銅製成，CuSn8為一種合金，由 92%銅與 8% 錫製成。說說歷史，原來錫金屬在人類潛水史上有著重要地位，過往許多潛水頭盔及不少海軍設備，就是以錫製作。CuSn8青銅特別之處是其略呈粉紅色，也有一般青銅的特色，就是會隨年月過去會泛起銅鏽，看起來更有獨特古樸味道。
錶殼闊42毫米，以磨砂及拋光CuSn8青銅製成。單向旋轉青銅錶圈附有60分鐘刻度。(圖片來源：Bell & Ross)
主調方面，紅色陽極氧化錶圈、紅漆錶盤及紅棕色錶帶呈現三種質感的紅，色調和諧又見精湛修飾工藝。與之前幾個顏色的型號一樣，除了不鏽鋼錶背及陽極氧化鋁錶環，錶殼所有零件均以青銅製作。
除棕色小牛皮錶帶外，還有黑色織紋橡膠錶帶可以選用。(圖片來源：Bell & Ross)
這枚限量版BR 03-92 DIVER RED BRONZE只推出999枚，錶背刻上深海潛水頭盔圖案，新作並符合Federation of the Swiss Watch Industry 訂立的ISO 6425 認可潛水錶標準，是潛水員挑戰深海時的可靠拍檔。
啞棕色皮錶帶配米色縫線散發懷舊氣質，與潛水錶的古樸風格呼應，另附一條橡膠帶，方便下水時替換。
腕錶用上BR-CAL.302 自動上鏈機械機芯。(圖片來源：Bell & Ross)