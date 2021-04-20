HUBLOT又一吸睛力作　陶瓷黃錶將PANTONE年度流行之色戴上手

一枚好的腕錶價值所在是？是物料的應用還是設計的創新與吸睛度？如果兩者兼備你又會否受落？今回要介紹的就有HUBLOT推出最新的Big Bang Unico Yellow Magic，在注目的紅色陶瓷腕錶之後，終於迎來品牌首款鮮黃色陶瓷腕錶，而且鮮黃色也是PANTONE早前公布的2021年度流行色。

Big Bang Unico Red Magic（圖片來源：HUBLOT）

物以罕為貴，HUBLOT的作品備受青睞，很多時都是因為其稀有性與獨特性。正如剛才說過的紅色陶瓷腕錶Big Bang Unico Red Magic，也因為是業界首枚全紅色的陶瓷錶，在2018年剛推出時就連老佛爺Karl Lagerfeld都成為客人。品牌崇尚Art of Fusion的哲學，擅於將不同的元素及領域融合，向來打造出不少材質稀有的限量作品。又例如品牌的Magic Gold是陶瓷與黃金的融合，既有著黃金的奢華亦保留陶瓷的耐刮特性，至於紅色藍寶石錶殼（Big Bang Unico Red Sapphire）有夠難造了吧。

Big Bang Unico Red Sapphire（圖片來源：HUBLOT）

接著，又要說說HUBLOT的另一個前瞻行為。本在40多年前，在高級製錶之中用上橡膠錶帶是不可能的，但現在卻不難見到，而且HUBLOT本身的橡膠錶帶也是相當標誌性的，因為這件事正正是由品牌所帶起的。順帶一提，縱然品牌大多都是大錶，但往往拿上手卻格外輕盈，因為在物料上對於減重相當講究，有時用上鋁金屬、碳纖維等，品牌與運動的關係千絲萬縷，正因為兼顧了運動元素減重就更被重視。

Big Bang Unico Yellow Magic（圖片來源：HUBLOT）

是次最新開發的Big Bang Unico Yellow Magic是另一亮彩陶瓷作品，原來這項技術的難度非常高，怪不得業界中難以見到同類作品。光是為了實現溫度與壓力之間的理想平衡，以高溫燒結技術保留了陶瓷的特性與顏料色度，同時提升耐磨效果，這個過程就花了足足四年，最後由傳統陶瓷1200 HV的硬度提升至1350 HV，不過更為顯而易見的，相信都是落在鮮艷的顏色之中，以前陶瓷大多只有黑白色，但品牌已經從紅色、藍色、米色和綠色之外引入了黃色，而且是次是全錶殼錶圈都是一體黃色。

鮮黃色也是PANTONE早前公布的2021年度流行色（圖片來源：HUBLOT）

亮眼黃色加上42mm錶殼錶圈足夠突顯，另外外緣、時標、分鐘和秒鐘計時盤以及結構化帶襯裡橡膠錶帶等都同樣是黃色，在藍寶石鏡面之下則是品牌自製的UNICO HUB1280機芯，此作無疑會是帶動潮流的吸睛之作，不過卻只有限量250枚。