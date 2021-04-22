史上最纖薄萬年曆面世　同場加映極致奢華手鐲錶與安藤忠雄聯乘作

今年「鐘錶與奇蹟」（WATCHES & WONDERS 2021）已完滿結束，如果錶迷們還未夠喉，我們還會繼續介紹更多新錶。例如今回要說的，就有來自BVLGARI的三款足以令人驚艷的作品，其中一款就是自品牌成功打造超薄的自動上鍊腕錶、三問報時腕錶、計時腕錶和陀飛輪腕錶之後，最新推出的史上最纖薄的BVLGARI Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕錶。

史上最纖薄的BVLGARI Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕錶（圖片來源：BVLGARI）

這一款超薄萬年曆令人乍舌的是，採用超過408枚零件打造，卻能搭載於僅5.80毫米的極薄錶殼內，而機芯亦只有2.75毫米。能夠想像得到，錶廠方面接到這項任務時如何絞盡腦汁用上全新製錶工藝手法去達到要求，例如在不縮小零件尺寸的情況下充分利用機芯零件之間的空間。萬年曆功能之複雜相信不需多說，逆跳日期、星期和月份顯示以及逆跳閏年顯示分別透過三個調校鈕調校。備有經典鈦金屬以及鉑金款式，外觀就有著截然不同的風格。

BVLGARI Serpenti Misteriosi Cleopatra（圖片來源：BVLGARI）

如果Octo Finissimo Perpetual Calendar是用技術來震撼你，那麼接下來要介紹的BVLGARI Serpenti Misteriosi Cleopatra就是華麗與艷美的結晶，如果埃及艷后在世，或者都要搶著入手。乍看之下，你絕對會覺得是一件高級珠寶手鐲，但現在告訴你其實暗藏神秘腕錶。品牌用上最愛的經典蛇形元素、蛇的鱗片融入手鐲，仔細一看，會發現每片立體蛇鱗都呈現不同形狀與大小，其中鑲嵌9顆鮮艷彩色寶石，包括2顆六角形切割紫水晶、2顆黃水晶、1顆海水藍寶、1顆紅碧璽、1顆鉻綠碧璽、1顆坦桑石和1顆橄欖石，總重逾約50克拉，其他位置全部以近4,000顆雪花式密鑲鑽石填滿，可謂是極致奢華。說了那麼久還未到腕錶部份，原來腕錶正是藏身於其中一顆紅碧璽之中，寶石原重10卡，以六角形切割，全部寶石光是鑲嵌就花470小時，如此費功夫，這件足以迷倒眾（女）生的非凡作品只此一件。

BVLGARI Octo Finissimo Tadao Ando（圖片來源：BVLGARI）

以上兩款都是品牌拿手絕活，以下的作品卻是與建築設計大師聯乘，達致另一方面的昇華。日本著名建築大師安藤忠雄相信大家都聽過，其擅長以大自然元素例如光、風、水等融入建築，簡約卻永恆。是次是兩者首次合作，推出限量160枚的「BVLGARI Octo Finissimo Tadao Ando」超薄腕錶，將大師的簡約精髓從建築轉移到腕錶這項複雜工藝之上。以象徵時間奧義的黑洞為靈感化成螺旋鐫刻錶盤，此外亦明顯見到一輪明月掛在5點鐘位置，月亮既是計時的象徵，亦寓意黑洞中、在時間的永恆延伸之中見到未來的希望。腕錶以黑色陶瓷打造，透明錶底突顯通透感。或者大師設計的建築難以擁有，但至少可以入手一枚工藝與設計兼備的大師之作。