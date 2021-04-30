鐘錶界的灰姑娘童話　Dior創製擺陀置於錶面的裝飾藝術極致發揮

腕錶的擺陀最大作用是替腕錶進行自動上鍊的工作，即使眾多高級品牌都會為其作細心打磨修飾，也不改其根本的實用角色。然而自2011年Dior首度將擺陀放到錶盤之上，製成前所未有的「Dior Inversé」機芯，並由此讓擺陀變成裝飾的主角，就注定了這世界上，再不可能有誰能製作出比Dior更漂亮的擺陀。

DIOR Grand Bal Parure Tropicale 系列用上18K黃金、鑽石、沙芙萊石榴石、藍寶石、黃色藍寶石、紅寶石、聖甲蟲鞘翅等精工製成。(圖片來源：Dior)

而對於這個最美麗的擺陀，Dior也不是設計了一次就算，而是每年都像時裝一樣為Grand Bal系列設計出美艷的衣裳。

DIOR Grand Bal Parure Tropicale N°4 全球只得一枚。(圖片來源：Dior)

一眾作品中，被名為Parure Tropicale系列的腕錶，是由Dior先生所醉心的花園尋獲靈感，創作出十款全部限量只得一枚的珠寶腕錶。這些珍貴的作品就似園裏動物與植物競妍於豔麗色彩的模樣，每一款創作都是向大自然致敬，以熱帶天堂鳥令人著迷的身形，其色澤燦艷的羽翼由馬眼型切割寶石、聖甲蟲鞘翅與東方寶石組成。馬眼型切割的寶石精心排列成羽毛，天堂鳥展翅傾洩出斑斕色彩。細緻入微的鑲嵌工法展現羽毛靈動，也呼應了Dior先生當年經常佩戴用以完整造型的配件珠寶。

DIOR Grand Bal Parure Tropicale N°8 的36 mm錶殼裡面裝上的是一枚自動上鍊機芯。(圖片來源：Dior)

除了Grand Bal之外，在今年一同面世的還有精彩的Grand Soir Aquarelle系列，兩款高級腕錶靈感來自如童話般花朵盛開的花園，是描繪Dior先生手握畫筆和調色盤細膩地繪製錶盤，映入眼簾的是顏料在畫布上暈染開來的瞬間。

Grand Soir Aquarelle系列描繪Dior先生手握畫筆和調色盤細膩地繪製錶盤，映入眼簾的是顏料在畫布上暈染開來的瞬間。(圖片來源：Dior)

最後再多介紹兩款描繪花園之夜的Grand Soir Jardines De Nuit，以深夜色調為主，又有另一番味道。