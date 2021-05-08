高科技奢華物料循環再造　Panerai反傳統創造高級製錶新路向

當環保成了愈來愈逼切的議題，奢侈品界別也一直嘗試著用各種方式去參與當中責任。今年沒以實體形式舉行的Watches and Wonders，一眾亮麗作品之中唯獨有一個品牌叫人思考良久。Panerai今年以一枚Submersible eLAB-ID腕錶，給予我們一個反思的機會，說明環保與奢華設計的共存可能性。

Submersible eLAB-ID腕錶首次在錶盤和指針上採用100%再生的SuperLuminova夜光物料。(圖片提供：Panerai)

Submersible eLAB-ID被品牌稱為最具顛覆性的作品，是因為其將環保再生物料在腕錶中的應用比例提升至全新高度。腕錶中由高比例再生原料製成的環保物料占整錶總重的98.6%。錶殼、三文治面盤 和機芯夾板均採用EcoTitanium環保鈦金屬物料製成。這是一種輕盈的航空級 再造鈦合金材質，其中80%以上的金屬成份為再生來源。全新Submersible eLAB-ID™ 腕錶首次在錶盤和指針上採用100%再生的SuperLuminova™夜光物料，並以100% 再生矽材質打造機芯擒縱裝置。兩種創新物料均採用廢棄原料，經過專門研發的小規模 再生流程製造而成。從藍寶石水晶玻璃到金質指針，腕錶的大多數主要零件中均含有再生材質。

這款凝聚著創新巧思與專注匠心的時計傑作，標誌著Panerai的又一卓越成就，亦致敬 Panerai創意工坊（Laboratorio di Idee）的蓬勃創意與不懈探索。正是這裡不斷孵化出的創新研發成果，鼓舞著Panerai一再跨越技術高峰。Panerai Submersible eLAB-ID腕錶的問世，能夠向製錶業證明，以環保再生材質為主打造腕錶，並非不切實際的空想。能否藉著這一先驅之行減少對原料開採的需求，降低對環境的影響，是Panerai交給整個行業的一個重要問號。

Luminor Marina系列eSteel腕錶先行推出三個顏色，包括圖中的藍色。(圖片提供：Panerai)

Submersible eLAB-ID之外，另一個配上象徵環保「e」字的作品，還有一款Luminor Marina系列eSteel腕錶，同樣採用環保再生物料製成，以求讓品牌的信念得到更多曝光率。