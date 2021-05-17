Breitling滿懷自信「超級」之作　最大膽的Chronomat機械計時腕錶

夠膽把自己的作品稱之為「超級」，Breitling的自信從何而來？品牌今年推出的Super Chronomat超級機械計時腕錶，是Breitling至今為止風格最大膽的Chronomat機械計時腕錶，到底這系列有甚麼厲害之處？

錶圈指示器配藍寶石水晶錶鏡，提供高強的保護。(圖片提供：Breitling)

靈感源自Breitling於1983年為意大利空軍特技飛行隊的飛行隊員們打造的一款三色箭表演隊（Frecce Tricolori）腕錶，Super Chronomat超級機械計時腕錶是一款在夜間也能展現其優雅氣質的超級動力全能運動腕錶。

Super Chronomat超級機械計時B01腕錶44共有三個版本。其中兩個版本採用精鋼錶殼，並搭配藍色或黑色錶盤和錶圈組合。第三個版本採用深棕色錶盤和錶圈組合，搭配18K紅金錶殼。(圖片提供：Breitling)

腕錶忠於原創Chronomat機械計時系列，錶圈指示器配藍寶石水晶錶鏡，提供高強的保護。3點鐘和9點鐘位置的錶圈指示器可以互換，因此佩戴者可以將它們用於正數計時和倒數計時。Super Chronomat超級機械計時系列的錶殼直徑為44毫米，在同類產品中最為霸道。

腕錶的橡膠錶帶可提高使用靈活性。(圖片提供：Breitling)

Super Chronomat超級機械計時B01腕錶44共有三個版本。其中兩個版本採用精鋼錶殼，並搭配藍色或黑色錶盤和錶圈組合。第三個版本採用深棕色錶盤和錶圈組合，搭配18K紅金錶殼。所有版本均採用對比鮮明的銀色計時器，並搭載瑞士官方天文臺認證（COSC）Breitling自製01機芯，可提供約70小時的動力儲存。再加上這Super Chronomat超級機械計時系列防水性能可達200米，表現真的超級。

「Rouleaux」精鋼錶鏈中嵌入了UTC小錶盤，參照世界協調時間（UTC），提供了一種追蹤第二時區軌道的方式。(圖片提供：Breitling)

在一系列的款式當中，我特別要介紹的一枚，是黑色錶盤版本，在其「Rouleaux」精鋼錶鏈中嵌入了UTC小錶盤。這款腕錶參照世界協調時間（UTC），提供了一種追蹤第二時區軌道的方式。

Super Chronomat超級機械計時四年曆腕錶44具有小萬年曆機制，只需每個閏年或每1461天調整一次。(圖片提供：Breitling)

還未止，系列中的Super Chronomat超級機械計時四年曆腕錶44具有小萬年曆機制，只需每個閏年或每1461天調整一次，相信沒幾多人會想到一枚運動型計時腕錶還可以擁有如此功能。