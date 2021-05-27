買腕錶送NFT？Hublot限量版歐國盃Big Bang e　大玩繽紛國旗設計

就在各國聯賽都塵埃落定的時候，大家的心思都已經轉向即將於六月中舉行的歐洲國家盃上面。

錶圈飾以原定12個主辦國的國旗，由外貌展現此經典腕錶系列的特色。(圖片提供：Hublot)

因疫情延期了一年，現在大家終於可以盡情投入這次足球盛事，Hublot更為此特別推出Big Bang e歐洲國家盃2020智能腕錶。

款式以精美黑色橡膠錶帶及黑色陶瓷配黑色鍍鈦錶扣為標準配置，另備不同球隊的主色錶帶供選購。(圖片提供：Hublot)

因為今次非常獨特的形式，賽事定於11個國家共11個城市舉行，為此Big Bang e系列智能腕錶的錶圈也特別飾以原定12個主辦國的國旗，由外貌展現此經典腕錶系列的特色。

腕錶除了提供於比賽時不可或缺的報時功能，如作賽計時、中場休息、加時與完場，亦提供黃牌及紅牌、換人、罰球、入球資訊。(圖片提供：Hublot)

直徑 42 毫米錶殼切合人體工學，選用由Hublot技術專家研發的Black Magic拋光黑色陶瓷，防水深達30米。藍寶石水晶玻璃錶鏡令AMOLED高解像度輕觸式屏幕易於使用，旋轉錶冠上的按鈕一如機械錶款，能啟用各種功能。

腕錶配備精密的電子模組，與同屬LVMH 集團旗下的品牌合作開發而成。腕錶採用WearOS by Google系統改良，當中值得留意的包括一項專為足球比賽而設的應用程式，令用家可同步緊貼比賽進程。

腕錶只限量推出1000枚，資訊也刻於錶背上面。(圖片提供：Hublot)

腕錶除了提供於比賽時不可或缺的報時功能，如作賽計時、中場休息、加時與完場，亦提供黃牌及紅牌、換人、罰球、入球資訊。一錶在手，你可選擇瀏覽球隊陣容、球員排名與位置，更可免費於Google Play Store下載專為Big Bang e系列智能腕表獨家設計、市面上其他智能腕錶均未能使用的國家隊代表色錶盤。

款式以精美黑色橡膠錶帶及黑色陶瓷配黑色鍍鈦錶扣為標準配置，另備不同球隊的主色錶帶供選購。

場內由第四裁判用以標示球員替換的顯示板亦將用上HUBLOT的經典用色。(圖片提供：Hublot)

此外，Hublot亦將為每位賽事球證提供特別版Big Bang e Referee 腕錶，便利球證的計時與加時職務，並連接Goalline科技與VAR系統。

不止如此，緊貼潮流的Hublot更創新地向二百位Big Bang e系列智能腕錶顧客送上非同質化代幣（NFT），內含「Hublot Fusion Podcast」其中之一的精華內容！首位集齊節目精華代幣的顧客將可憑發佈於以太坊（Ethereum）的電子合約，自動獲得一枚「Ultimate Token」以欣賞一齣紀錄各集Podcast錄製花絮的獨家短片。