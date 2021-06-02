百年前工具技術重塑經典　江詩丹頓神級還原1920年罕有傑作

高級腕錶就是以時間作為主題的一場藝術創作，但誰人又能真正把時間長河掌握在手？江詩丹頓Vacheron Constantin最近的一個項目，不是虛有其表地拿著設計造型說一句致敬就算，而是帶著我們踏進時光機，由裡到外真正的重回1920年代。

為了重現舊作，錶廠花費的心機之巨大難以估算，也絕對講不上經濟效益。(圖片提供：Vacheron Constantin)

American 1921腕錶面世至今剛好100周年，這枚經典在「咆哮的二十年代」(Roaring Twenties) 時僅只生產了24枚，當中只得一枚被納入江詩丹頓典藏。

American 1921腕錶面世至今剛好100周年，這枚經典在「咆哮的二十年代」(Roaring Twenties) 時僅只生產了24枚。(圖片提供：Vacheron Constantin)

錶廠修復工坊的人發了奇想，希望完完全全以當年技術，重新打造這枚極為珍罕的名作。為了化這個天真想法為現實，工坊立即找來歷史傳承部門，由研究到實行，歷時整整一年，終於完成了這次鐘錶界的創舉。

由研究到實行，歷時整整一年，終於完成了這次鐘錶界的創舉。(圖片提供：Vacheron Constantin)

江詩丹頓的傳承部門自1755年起，就一直守護品牌的歷史。他們在品牌傳承之外，也不斷積累專業技藝，為全新系列的設計貢獻靈感，並為修復工坊提供重要參考。目前，這一部門收集了約800件機械工具、製錶工作台和製錶工具套件等，以及大量文獻檔案和圖像資料。

為了再現一個世紀前的手工製錶傳統，製錶師必須運用由歷史傳承部門典藏的古董工具。(圖片提供：Vacheron Constantin)

為了再現一個世紀前的手工製錶傳統，製錶師必須運用由歷史傳承部門典藏的古董工具，包括：19世紀末的平面車床，用於忠實還原錶殼部件；19世紀下半葉的圓角機，用於修正輪齒的輪廓和直徑；18世紀的立式鑽孔配件，為機芯主夾板鑽孔；20世紀初的沖心鏨，將寶石軸眼嵌入底座。

除了這些古董機器，製錶師還特別研製了一系列工具，例如仿照20世紀初的樣式而特別訂製的銑刀和鉚接夾具，巧妙地重現了百年前的古老工序和傳統技藝。

製錶師還特別研製了一系列工具，例如仿照20世紀初的樣式而特別訂製的銑刀和鉚接夾具，巧妙地重現了百年前的古老工序和傳統技藝。(圖片提供：Vacheron Constantin)

工具之外，製錶師還要對原型古董錶款中11法分的Calibre Nouveau機芯的零件進行逐一拆解和仔細研究。板橋和主夾板需要重新製作，其他零件幾乎都可以在修復工坊的零件庫中找到坯料。唯獨搜尋過程極為複雜，因為古董錶殼內包含著數之不盡的零件，且尺寸、形狀各有不同。要逐一找出對應的坯料，首先需要分別測量出原始機芯115個零件的尺寸，然後仔細觀察比較，再制定出嚴謹的計劃，製作類比的機芯模型。

為了重現這枚舊作，錶廠花費的心機之巨大難以估算，也絕對講不上經濟效益。只不過，高級製錶圈就是這樣一個讓人們造著瘋狂的夢的世界。