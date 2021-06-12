Rolex、AP、PP等高級品牌手錶在2021年會加價嗎？專家這樣分析

ROLEX勞力士從2020年跨入到2021年，除了一些推出新款的系列理所當然替手錶調整價格之外，其他沒有發表新款的系列倒是顯得靜悄悄，從2020年初調整價格後，就沒有再出現變化，但是根據英國奢侈鐘錶零售商Watches of Switzerland集團的財務長Anders Romberg的推斷，勞力士2021年調整旗下產品價格應該只是遲早的問題。

Anders Romberg表示，就勞力士與各經銷通路所舉行的會議中，他們雖然沒有表態任何有關產品價格變動的消息，可是由於2021年的原物料價格還是在上漲，尤其是黃金價格看漲，加上美元和瑞郎匯率的變動等多種因素，使得高級手錶品牌2021年調整產品價格有點勢在必行的味道。

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Watches of Switzerland集團的總裁Brian Duffy在接受外媒訪問時也提到，2021年包括勞力士、PP、AP等大品牌手錶的供貨量依舊處於有限制的情況，這代表品牌的產能尚未完全回復到疫情前的水準。而該集團在先前英國封城時還是如常的照樣進貨，這個策略在後來店面陸續重開後，被認為是明智的決定，因為市場自從2020年下半年後買氣再度回溫，所以有貨在手就顯得相當重要。

Romberg打趣地表示，他們家和多數零售商不同，因為他們不擔心庫存量多；相反地，如果庫存不足他們才會感到緊張。他進一步說明，通常零售業務會有成本考量，但是高級手錶的庫存對他們來說是一種資產而不是負擔，因為現在高級手錶放在那邊反而價值可能會繼續上升，因此他覺得他們不怕手錶賣太好，而是怕沒有錶可以賣。最後Romberg還許了一個心願，就是他希望他們集團可以拿到愈多的勞力士、PP、AP手錶愈好，因為以現在市場的熱度，熱門錶的庫存通常是不足的，所以連Watches of Switzerland這種大型的零售商也會希望可以拿到更多的貨在手上。

話說回來，目前勞力士手錶多數系列的價格暫時沒有變動，當中不少自從2020年初調價後就一路維持到現在，而如果今年品牌真的又再調整價格的話，屆時我們也會儘速報導相關資訊，讓大家可以跟上市場脈動。

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