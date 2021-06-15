愛彼Audemars Piguet全新挑戰　18K金完美融合黑色陶瓷錶殼

大家應該都相當熟悉愛彼（Audemars Piguet） Royal Oak的八角型錶殼，細心的人卻會發現在其全新斯文系列Code 11.59上，其實也把這八角型低調地保留在中層裡頭。

18K玫瑰金錶圈、錶耳及底蓋，與黑色陶瓷製成的八角形錶身（錶殼中層）形成強烈對比。(圖片提供：Audemars Piguet)

品牌最新的挑戰，是為Code 11.59系列增添兩款自動上鍊計時腕錶，特別之處在於用上了黑色陶瓷搭配18K白金或玫瑰金製成錶殼。物質配搭聽起來並不算爆炸性，但考慮到Code 11.59系列的多層結構，要令兩者配合得絲絲入扣，則不是一般簡單的事。

煙燻深灰色錶面，加入了垂直緞面打磨裝飾。(圖片提供：Audemars Piguet)

兩款全新自動上鍊計時腕錶採用富有現代感的雙色錶殼設計，18K白金或玫瑰金錶圈、錶耳及底蓋，與黑色陶瓷製成的八角形錶身（錶殼中層）形成強烈對比。

4401機芯的垂直離合機制確保計時指針在計時碼錶啟動或停止時不會顫動，而其專利無須重置機制確保每個計時器的指針都完美歸零。(圖片提供：Audemars Piguet)

新開發的陶瓷錶身，與瑞士家族企業Bangerter聯手打造。該公司專門以高科技陶瓷、碳化鎢等高硬度材質生產精密零件。經過一系列高科技製作之後，更難的是在基本亮面拋光及霧面打磨之後，要再由訓練有素的專家以手工精修裝飾。

愛彼Royal Oak的八角型設計元素被低調地保留在斯文系列Code 11.59中層裡頭。(圖片提供：Audemars Piguet)

品牌經典霧面打磨與拋光倒角交錯處理，在18K金及陶瓷零件忽圓忽尖的表面上打磨出整齊劃一的完美效果，對工匠的手藝是一大考驗。

18K玫瑰金及白金錶款皆搭配煙燻深灰色錶面，並施以垂直緞面打磨裝飾，與錶殼的精緻霧面打磨和諧共鳴。黑色計時器和內錶圈，進一步加強錶面縱深感，並與黑色陶瓷八角形錶身相呼應。

腕錶配以包覆黑色橡膠的小牛皮錶帶，配上織紋裝飾，為錶帶注入現代氣息。(圖片提供：Audemars Piguet)

兩款自動上鍊計時腕錶都搭載4401機芯。這是最新的愛彼自製一體式計時機芯，配備導柱輪與飛返功能，無需先按下停止或歸零按鈕，就可重新啟動計時。愛彼Code 11.59系列自動上鍊計時碼錶提供70小時動力儲存，防水深度30米，不是只得好看，而是實力同時兼備。