【Hublot】全力支持足球運動　贊助本屆歐聯冠軍車路士大玩藍調

到底有幾多人是因為喜歡足球而喜歡上Hublot的？這數字不得而知，但Hublot對於足球的支持，從2006年開始便有增無減，直到今年由Hublot全力支持的車路士（Chelsea FC）第二度捧起歐洲最高榮譽的歐聯獎盃，可說是一次勝利的美妙見證。

車路士力壓今年英超冠軍曼城，登上歐聯寶座，第二度成為歐洲之王。(圖片提供：Hublot)

不少腕錶都宣傳自己對各項體育運動的熱愛，但去到Hublot這程度卻真的不多。Hublot在2006年首度打出「Hublot Loves Football」這口號，然後其參與度逐年增加到狂迷的程度，相信是每一個喜愛足球的人，不管你愛不愛Hublot，都一定清楚看得見的。

Classic Fusion Chronograph Chelsea FC限量版時計主要由陶瓷材質打造而成。(圖片提供：Hublot)

2015年，Hublot成為歐洲足球聯賽所有重大賽事的官方計時，大家開始不斷地在各種計分牌、換日牌、補時牌上看到Hublot的名字。而在同年，Hublot亦成為了車路士的合作夥伴。

腕錶採用了代表車路士的藍色配色，設計細節也絕對盡得球迷歡心。(圖片提供：Hublot)

自此之後，Hublot不斷為車路士推出特別版腕錶，2016年有一款Classic Fusion系列計時腕錶、2017年推出了Big Bang Chelsea特別版腕錶，然後是2019年的Classic Fusion Chronograph Chelsea FC。

Classic Fusion Chronograph Chelsea FC限量100枚，從背後可以看到獨立號碼。(圖片提供：Hublot)

最新款的Classic Fusion Chronograph Chelsea FC限量版時計主要由陶瓷材質打造而成，採用了代表車路士的藍色配色，設計細節也絕對盡得球迷歡心。

Hublot另一款為歐聯特別製作的智能腕錶BIG BANG e UEFA CHAMPIONS LEAGUE。(圖片提供：Hublot)

當然，Hublot愛足球並不止限於支持車路士，繼2015年正式宣布成為歐洲冠軍聯賽的官方時計後，品牌於2020年推出Classic Fusion Aero Fusion Chronograph UEFA Champions League，腕錶由藍色陶瓷材質製成，限量發售100枚。而他們最新為了歐國盃推出的Big Bang e歐洲國家盃2020智能腕錶，也同樣是充滿魅力的。