Longines推出30年代經典復刻腕錶　樣靚高質入門之選

對於想入門高級機械錶的朋友來說，選對一個品牌，自然就可以帶來很好的信心。Longines向來是一個筆者喜歡向朋友推介的品牌，因為品牌歷史悠久，所屬集團實力亦雄厚。產品價格親民而具有一定水準，加上設計耐看，很少會出事。

干邑色皮帶選擇能隨著個人配帶習慣而帶出顏色變化，更顯個人風格。(圖片提供：Longines)

品牌最近借鑑其30年代的經典型號，帶來全新Heritage Classic腕錶。系列今年以黑色錶盤重新演繹，錶殼直徑38.50毫米，以圓環及流麗線條打造立體感，搭配出瀟灑的風格。

Heritage Classic採用30年代經典的分區式錶盤，錶盤被劃分為多個區域，並呈現不同質感。(圖片提供：Longines)

Heritage Classic採用30年代經典的分區式錶盤，錶盤被劃分為多個區域，並呈現不同質感。啞面的中央內圓錶區域與纖細的銀色指針構成對比，顯得格外觸目。外環區域飾以一圈亮灰色小時刻度，呈現拉絲質感，凸紋小秒盤更為整體設計增添點睛之筆。

30年代的經典型號，至今仍然非常耐看。(圖片提供：Longines)

腕錶搭載全新L893獨家機芯，内置矽游絲以抵禦磁場干擾。品牌更提供長達5年的保修服務，顯得信心十足。小秒錶盤則置在錶面中軸線的下方，令腕錶的外觀設計更接近原著，向昔日製錶的美學致敬。

配襯不同服飾的彈性非常大，可以斯文可以休閒。(圖片提供：Longines)

全新的Heritage Classic腕錶備有兩款皮帶選擇，干邑色皮帶選擇能隨著個人配帶習慣而帶出顏色變化，更顯個人風格。而細緻米粒狀紋理精鋼鏈帶交錯拉絲與拋光處理，打造細膩精緻的質感。