Ian@MIRROR宣傳TAG Heuer年度重磅潛水錶

TAG Heuer本年度的重頭作品，一定包括這枚Aquaracer Professional 300潛水錶。品牌除了為宣傳產品進行一系列活動之外，在香港更請來超級有人氣的Ian@MIRROR為產品拍攝宣傳照片，一眾鏡粉相信都蠢蠢欲動。

品牌早前邀得MIRROR內的「創作擔當」陳卓賢（Ian）拍攝宣傳照。(圖片提供：Tag Heuer)

名為Aquaracer Professional 300的最新型號，其簽名式12刻面錶圈識別度極高。新錶上面，設計師以Aquaracer系列的6種經典元素為創作基礎，然後加以更新及改進。當中包括的潛水員在深潛時必須依靠的真實功能有：單向旋轉錶圈、旋入式錶冠、至少200米的防水性能、夜光刻度、藍寶石水晶玻璃錶鏡，以及雙重安全錶扣。

所有型號款式都配有時尚的刻紋錶盤，以確立Aquaracer Professional 300腕錶大膽高雅的核心設計概念。(圖片提供：Tag Heuer)

錶圈的內部齒形經過重新設計，使旋轉機件結構變得更平滑，更安靜且更容易設置。藍寶石水晶玻璃錶鏡亦獲改進，在6時位置的日期顯示底部添加了一面放大鏡，令錶面維持光滑觸感的同時，亦令用家可於更廣闊的角度輕易讀取日期。

6時位置的日期顯示底部添加了一面放大鏡，令錶面維持光滑觸感的同時，亦令用家可於更廣闊的角度輕易讀取日期。(圖片提供：Tag Heuer)

輪廓方面，全新的設計飾有八角形的小時標記及12角錶冠，讓新錶的整體造型更具一致性的同時，亦更顯優雅。最新設計擁有更寬、更劍狀的時針和較窄的分針，令人在微弱光線下亦能準確地分別時、分兩針。為了加強清晰度，設計師在時針和小時刻度上均添加了綠色的Super-LumiNova夜光塗層，而分針則以藍色的Super-LumiNova夜光塗層區分。錶冠的保護裝置也經過重新考慮，變得像Ref. 844的設計風格般更柔和及圓滑。

陳卓賢（Ian）之外，型男演員馬志威（Edward）也有份為最新推出的潛水腕錶拍攝。(圖片提供：Tag Heuer)

腕錶由Calibre 5機芯推動，這自動機械機芯於瑞士製造，極為精準可靠。除此之外，每個型號亦具備堅固的底蓋，防水深度達300米。