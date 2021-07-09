皮錶帶未來趨勢？高級製錶拒絕動物皮革轉用植物材質奢華新定義

高級腕錶講究奢華感覺，用料是許多錶廠品牌都相當重視的重點。但近年人類對環境保護的意識抬頭，高級腕錶圈子也開始往這方向積極發展。其中Greubel Forsey就勇敢地跨出了一大步，宣佈全面停止使用動物皮革製作錶帶。

Invention Piece 1的30度雙陀飛輪魅力非凡。(圖片提供：Greubel Forsey)

腕錶創作除了一味講究奢華品味之外，創新的主要因素其實是在於遠見。講到遠見，走在潮流前端的Greubel Forsey自然不用懷疑。品牌最近宣佈，將於2022年1月1日起全面停止使用動物皮革製作錶帶，取而代之的是100%植物成份材質錶帶，這對品牌和整個製錶行業而言，皆屬首創。

以皮革製作錶帶已經不再是個值得表揚的潮流。(圖片提供：Freepix)

可能你會問，以植物錶帶取代皮革，在品質上會否有所犧牲？事實上，現今科技以植物成份材質製作錶帶在技術上已經相當成熟。這個舉動背後講究的，更主要是企業的社會責任。

QP à Équation造型突出但又非常適合日常配戴。(圖片提供：Greubel Forsey)

Greubel Forsey從2022年開始不再使用任何動物材質製作錶帶，無論其性質或來源都包括在內，而為了應對全新的製作，工坊已經為今後的植物成份材質錶帶製定了一份技術規格書，以確保其標準不會輸給皮革錶帶。

現今科技以植物成份材質製作錶帶在技術上已經相當成熟。(圖片提供：Freepix)

為照顧到一些喜歡皮革質感的購買者，錶廠花了相當多心思去處理新物料的外觀、老化、使用磨損、防水、防紫外線等一系列測試。而在手感方面，植物成份材質錶帶與皮革錶帶幾乎沒有任何區別。只不過是個小決定，就可以令成千上萬的動物免遭傷害，這改變的價值絕對是崇高的。

Greubel Forsey GMT是品牌其中最受歡迎的系列。(圖片提供：Greubel Forsey)

與目前使用的皮革錶帶一樣，植物成份材質錶帶也備有多種多樣的顏色款式可供選擇。根據不同款式和要求，這些植物成份材質錶帶亦可搭配折疊錶扣或針扣。而搭配折疊錶扣的高端植物成份材質錶帶前所未見，在高級製錶領域可說是首開先河。

Greubel Forsey為了未來而願意作出改變，你呢？