名錶慈善拍賣　盤點注目大廠獨一無二之作　Tudor、Hublot支持

鐘錶界每年一度的盛大慈善拍賣會Only Watch至今已經舉辦到第9屆，這個為支持摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Duchenne Muscular Dystrophy）的研究工作而舉辦的活動，得到許多國際知名品牌全力支持，推出特別版以作拍賣籌款，今年的名作也有不少，以下就給大家介紹幾款精選之作。

Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec 43毫米直徑的18K金錶殼形狀類似於一顆鵝卵石。(圖片提供：Montblanc)

Montblanc

今年的作品名為Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec。這枚計時腕錶的設計靈感源自1821年的原創計時器的構造，以兩個獨特旋轉式水平對齊計時盤搭配固定雙向時標，並結合金色錶盤。43毫米直徑的18K 金錶殼形狀類似於一顆鵝卵石，正面的藍寶石水晶玻璃經過雙面防反光塗層處理。為了向慈善拍賣會致敬，錶殼蓋上還特別刻上 「Only Watch Unique Piece」字樣。此外，機芯的擺陀採用 18K 金製作，並飾有麥穗扭索紋。它還包含一個可以加入額外雕刻的匣子，可以是 Only Watch 2021 或未來擁有者的名字。

Tudor的Black Bay GMT One由Black Bay GMT特別演進而來，配備經特殊處理的錶殼、錶帶與機芯。(圖片提供：Tudor)

Tudor

Tudor的代表則是一枚Black Bay GMT One。腕錶由Black Bay GMT特別演進而來，配備經特殊處理的錶殼、錶帶與機芯，並獲得瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證（Master Chronometer certification）。

錶殼與錶帶均採用秘而不宣的不銹鋼老化技術處理，個性十足。(圖片提供：Tudor)

錶殼與錶帶均採用秘而不宣的不銹鋼老化技術處理，個性十足。腕錶配備MT5652-1U型機芯，能同時記錄三個時區的時間。內部細節亦經過美學處理：為避免發條盒反覆收縮使零件呈現老化色澤，夾板與主夾板被預先噴塗為黑色，以匹配錶殼的獨特風格。

腕錶搭配獨特的鉭合金錶殼和藍色指針，與F.P.Journe 過往為 Only Watch 慈善拍賣所創製的腕錶風格一脈相承。(圖片提供：F.P.Journe)

F.P.Journe

F.P.Journe的作品也正好用以慶祝Octa 1300型自動機芯問世20週年。腕錶的小時以不同位置及組合的活動式手指去顯示，並會在瞬間完成轉換 (出現或消失)，手指的設計靈感源自現代外科之父Ambroise Paré（1509-1590）所發明的機械手。分鐘則透過錶盤上12時位置的指針及轉盤式分鐘盤作顯示。

Hublot的Big Bang Tourbillon Only Watch陀飛輪腕錶同時備有兩款配備「單鍵」快速更換錶帶功能的橡膠錶帶，其中一款為透明設計，另外一款則採用橙色。(圖片提供：Hublot)

Hublot

Hublot為Only Watch打造的Big Bang Tourbillon Only Watch陀飛輪腕錶，由藍寶石水晶切割而成的剔透錶殼以及橙色錶圈組合出2021年Only Watch慈善拍賣會的主題色彩。錶盤同樣採用藍寶石水晶材質，展現了於今年1月發佈的錶廠自製MHUB6035自動上鏈陀飛輪機芯的機械之美。同樣採用橙色設計的有時針和分針的SuperLuminova螢光塗層及時標。藍寶石水晶表錶鐫刻「Pièce Unique 」字樣及Only Watch標誌。