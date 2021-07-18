Arnold & Son雙時區世界時計解旅遊之苦　藝術圖象掌握實用資料

不能出遊的日子已經不知過了多久，最喜歡旅行的香港人連飛機是甚麼樣子可能都已經忘記了。為了讓大家解一下渴望旅遊之苦，今天為你帶來一隻地球錶，看著錶盤，也許可以讓你稍為忘懷不能飛的日子。

這款雙時區的世界時間腕錶，以精細刻畫的陸地和手工繪製的深海為錶盤背景。(圖片提供：Arnold & Son)

由Arnold & Son推出的Globetrotter Gold，是一枚雙時區的世界時間腕錶，直徑45毫米的錶盤中心有一個由紅金製作的巨大橫向鏤空拱橋，支撐著代表北半球的圓頂。這條拱橋是Globetrotter Gold的視覺標誌，拱橋錶面經過拋光處理，側面以鍛面處理，而斜面則經倒角處理。其中一顆功能性的紅寶石，是支撐著世界時間的軸心。

錶面上有一條延綿不斷的懸浮拱橋，控制著雙時區背景的轉動。(圖片提供：Arnold & Son)

錶面上的時標採用紅金刻面，並塗以Super-LumiNova夜光塗層。錶盤低層所環繞的世界地圖，在漸變的藍色中散發著精緻的旭日條紋，而小時圓環則採用透明藍寶石製成。本地時間會以紅色指針指向金色指標來顯示；而世界時間則以從中心拱橋上的紅寶石到藍寶石圓環的24小時視覺經度來表示。

錶盤外圈的時標位置用上漸變的藍色色調。(圖片提供：Arnold & Son)

地圖裡的赤道上方是北美洲、歐亞大陸和非洲的一部分，其中的陸地圖案更經過鍍銠和拋光處理。相對之下，阿特拉斯山、霍加爾山、喜馬拉雅山、洛磯山、烏拉爾山和阿爾卑斯山等各個山脈，則採用了啞光飾面處理。海洋採用了多層藍色漆料手繪而成。顏料中含有的珠光粉賦予海洋深邃的光澤感。添加了Super-LumiNova的夜光塗層讓藍色的海岸線在晚間顯得格外奪目外，並更突顯出這款小小純手工藝術品上的浮雕效果。

錶面上的時標採用紅金刻面，並塗以Super-LumiNova夜光塗層。(圖片提供：Arnold & Son)

Globetrotter Gold採用的A&S6022自動機芯，是由La Chaux-de-Fonds工場負責設計、製作、裝飾、組裝、調校及包裝。至於擺陀則以22K黃金製成，飾有巴黎雲紋圖案的格狀紋飾，並經過鏤空處理。