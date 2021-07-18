Arnold & Son雙時區世界時計解旅遊之苦 藝術圖象掌握實用資料
/ 2021.07.18
這款雙時區的世界時間腕錶，以精細刻畫的陸地和手工繪製的深海為錶盤背景。(圖片提供：Arnold & Son)
由Arnold & Son推出的Globetrotter Gold，是一枚雙時區的世界時間腕錶，直徑45毫米的錶盤中心有一個由紅金製作的巨大橫向鏤空拱橋，支撐著代表北半球的圓頂。這條拱橋是Globetrotter Gold的視覺標誌，拱橋錶面經過拋光處理，側面以鍛面處理，而斜面則經倒角處理。其中一顆功能性的紅寶石，是支撐著世界時間的軸心。
錶面上有一條延綿不斷的懸浮拱橋，控制著雙時區背景的轉動。(圖片提供：Arnold & Son)
錶面上的時標採用紅金刻面，並塗以Super-LumiNova夜光塗層。錶盤低層所環繞的世界地圖，在漸變的藍色中散發著精緻的旭日條紋，而小時圓環則採用透明藍寶石製成。本地時間會以紅色指針指向金色指標來顯示；而世界時間則以從中心拱橋上的紅寶石到藍寶石圓環的24小時視覺經度來表示。
錶盤外圈的時標位置用上漸變的藍色色調。(圖片提供：Arnold & Son)
地圖裡的赤道上方是北美洲、歐亞大陸和非洲的一部分，其中的陸地圖案更經過鍍銠和拋光處理。相對之下，阿特拉斯山、霍加爾山、喜馬拉雅山、洛磯山、烏拉爾山和阿爾卑斯山等各個山脈，則採用了啞光飾面處理。海洋採用了多層藍色漆料手繪而成。顏料中含有的珠光粉賦予海洋深邃的光澤感。添加了Super-LumiNova的夜光塗層讓藍色的海岸線在晚間顯得格外奪目外，並更突顯出這款小小純手工藝術品上的浮雕效果。
錶面上的時標採用紅金刻面，並塗以Super-LumiNova夜光塗層。(圖片提供：Arnold & Son)
Globetrotter Gold採用的A&S6022自動機芯，是由La Chaux-de-Fonds工場負責設計、製作、裝飾、組裝、調校及包裝。至於擺陀則以22K黃金製成，飾有巴黎雲紋圖案的格狀紋飾，並經過鏤空處理。
A&S6022機芯採用了傳統高級鐘錶的圖案來裝飾，包括珍珠紋主夾板、日內瓦放射波紋板橋、鍛面處理擺輪、倒角拋光螺絲。(圖片提供：Arnold & Son)