TAG Heuer x Super Mario智能腕錶一出即售罄但仍有方法「入手」

作為機迷的你，怎會沒聽過玩過《超級瑪利奧（Super Mario）》? TAG Heuer最近就與Super Mario合作，推出全新限量版TAG Heuer Connected智能腕錶，絕對可以滿足一眾大細路。

錶圈3、6、9點位置分別飾以三個招牌道具，呼應錶盤動畫中的《Super Mario》道具。(圖片提供：TAG Heuer)

Super Mario自1985年面世以來，全球已售出超過3.7億套遊戲，有多受歡迎相信不用我多說。這一款TAG Heuer x Super Mario智能腕錶最有趣的是其錶盤動畫設計參考自遊戲學習的獎勵機制：Mario早上會打招呼歡迎用家，隨着一天的展開，用家累積行走步數，在達到一天目標期間，每個階段都會獲得獎賞，不同的動畫將會在錶盤上播放。這些獎賞都會以Super Mario遊戲中著名道具的形式出現：3點鐘位置是能讓Mario長高的超級蘑菇，6點鐘位置是能讓他瞬間轉移的管道，9點位置則是讓他所向披靡的無敵星！當達到每日步數目標的100% 時，Mario更會爬上標杆，重現《Super Mario》遊戲其中一個著名的場景，同時亦為腕錶的其中一個標誌性功能。

智能腕錶最有趣的是其錶盤動畫設計參考自遊戲學習的獎勵機制。(圖片提供：TAG Heuer)

說回腕錶本身，四款錶面經過重新構思，處處可見腕錶與Super Mario互相呼應的特別細節。例如Timekeeping錶面選用1985年版《Super Mario Bros》懷舊元素設計，呈現Mario起格造型；兩款Heuer 02錶面今次推出獨家設計，一款選用《Super Mario》經典紅藍配色，另一款流露經典氣息，注入Mario紅帽子的含蓄點綴；Orbital錶面的界面則以《Super Mario》各式經典道具為主題，以令人為之着迷的漂亮動作旋轉。

象徵Mario的「M」字標誌鑄刻於錶帶和錶冠。(圖片提供：TAG Heuer)

外形設計方面，錶圈刻度、按扣和錶冠標誌均飾以Mario招牌紅色帽子為主色的塗漆；錶圈3、6、9點位置分別飾以三個招牌道具，呼應錶盤動畫中的《Super Mario》道具。

旋入式錶背鑄有 「TAG Heuer x Super Mario Limited Edition」字樣。(圖片提供：TAG Heuer)

精鋼錶殼配以兩款可互換的錶帶，呈現《Super Mario》經典紅色，一款以優雅黑色皮革點綴紅色橡膠錶帶，另一款運動風穿孔設計亦作相同紅色色調。象徵Mario的「M」字標誌鑄刻於錶帶和錶冠；旋入式錶背更鑄有 「TAG Heuer x Super Mario Limited Edition」獨特字樣。

隨錶更附上採用了《Super Mario》主題紅色的旅行錶盒，限量發行2,000枚。(圖片提供：TAG Heuer)

品牌是次難得玩味新作推出，引來近來人氣高企的Mike導和Agent L都戴，不過特別聯乘僅限推出2,000枚，售價為港幣17,300，一開售已迅速售罄，有見及此，部分的《Super Mario》互動錶盤將會由7月23日起於TAG Heuer Connected智能腕錶的其他版本上提供。