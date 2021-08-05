Chanel男士專屬賽車運動腕錶　超輕盈身段一改優雅突顯活潑

收到Chanel的消息介紹品牌全新推出的CHANEL Monsieur. Superleggera Edition，感覺有很多事情需要澄清。

此前的Monsieur作品都是配上白金或是黃金等貴金屬錶殼，這次的CHANEL Monsieur. Superleggera Edition，卻是以運動錶的身份而用上陶瓷製成。(圖片提供：Chanel)

首先第一件事是，Chanel作為一個高級時裝品牌，其實也會製作很高質素的機械錶，他們最有名的J12相信只要是愛錶之人必定有留意過。

瞬間跳時、240度逆跳分針與小秒錶盤，配搭機鏤錶盤裝飾，整體氣氛似足賽車轉數錶。(圖片提供：Chanel)

第二件事是，Chanel的女裝的確是出色，但他們也不是只會推出女裝作品，就如他們的高級腕錶，也有知名的Monsieur de Chanel系列。Monsieur是法文，等於英文的Mister，也就是先生的意思，開宗明義，就是品牌的高級腕錶系列。

錶背加入精鋼部分以提升其保護能力。(圖片提供：Chanel)

第三件事，是品牌似乎沒有太過著墨在其本身設計性能，而是較為斟酌其格調上，這我覺得需要特別補充。Superleggera中的Leggera應該是意大利語，等於英國的Light。先不要追問怎樣一個名稱裡面會集合了幾種拉丁系語文，我們實事求是地說一下，為甚麼這腕錶要被稱作Superleggera（超輕，估計不是超光吧）？

Chanel也不總是一派優雅恬靜，而也有其活潑一面。(圖片提供：Chanel)

就我所知，Superleggera此前也在其他Chanel的作品中出現過，但這次卻是首度用在男裝Monsieur系列身上。此前的Monsieur作品都是配上白金或是黃金等貴金屬錶殼，這次的CHANEL Monsieur. Superleggera Edition，卻是以運動錶的身份而用上陶瓷製成，並在錶背加入精鋼部分以提升其保護能力。要澄清的事大致如上。

透明錶背中可以看到機芯造工，絕對不會失禮。(圖片提供：Chanel)

機芯用上Calibre 1，有瞬間跳時、240度逆跳分針與小秒錶盤，配搭機鏤錶盤裝飾，整體氣氛似足賽車轉數錶，表現出Chanel也不總是一派優雅恬靜，而也有其活潑一面。