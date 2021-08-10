康斯登古典賽車系列腕錶　致敬Austin-Healey經典紳士名車

英國歷史以來出現過不少著名車廠和汽車品牌，當中不少即使未能存續在市場上，卻憑著出色的設計成為不少人心目中的經典。Austin-Healey就是當中一個值得認識的名字，他們的作品極富英式紳士格調，瀟灑而又獨特，因此吸引到瑞士的Frederique Constant向他們推出致敬之作。

採用綠色錶盤的全新腕錶可能是三款中最具標誌性的錶款。Austin-Healey的傳奇顏色完美點綴腕錶，整個錶盤洋溢英倫風情。(圖片提供：Frederique Constant)

名為Vintage Rally系列的作品，是Frederique Constant每年都會推出的標誌性古典賽車系列。

Austin-Healey 的汽車設計非常具有古典英倫紳士風格。(圖片來源：Motor1.com)

這個專為高級汽車收藏家設計的腕錶系列，與汽車品牌Austin-Healey於2004年開始合作，並在今年推出三款全新腕錶。

單色調錶款的精鋼錶殼、皮革錶帶、錶盤、時標和指針採用的多種不同的灰色調，能在陽光下折射出層次豐富的光芒。(圖片提供：Frederique Constant)

採用綠色錶盤的全新腕錶可能是三款中最具標誌性的錶款。Austin-Healey的傳奇顏色完美點綴腕錶，整個錶盤洋溢英倫風情。腕錶選用塗有夜光物料的銀色條狀時標，6時和12時位置飾大尺寸時標，也是古典賽車系列的標誌之一。

鍍玫瑰金錶殼搭配鍍玫瑰金時標、指針和錶冠。太陽的金色光芒，與錶盤上的夜空藍色互相輝映。(圖片提供：Frederique Constant)

錶盤9時位置設有偏心小秒針，這一傳統複雜功能，在近20年首次現身於這個系列，與3時位置的日期顯示窗共構視覺平衡。錶盤內緣設有60分鐘刻度，錶殼直徑40毫米，穿孔錶帶也令人聯想起1940年代至1970年代的精美汽車的皮革座椅。

全新腕錶底蓋均刻有一輛疾馳中的Austin-Healey跑車，這輛車號為NOJ393的Healey 100S於2011年以近一百萬歐元的價格被賣出。(圖片提供：Frederique Constant)

古典賽車系列Healey小秒針自動腕錶的第二款腕錶以單色調設計，錶盤和錶帶上飾有灰色，低調而富現代感。錶款的精鋼錶殼、皮革錶帶、錶盤、時標和指針採用的多種不同的灰色調，能在陽光下折射出層次豐富的光芒。

(圖片提供：Frederique Constant)

最後一款腕錶，鍍玫瑰金錶殼搭配鍍玫瑰金時標、指針和錶冠。太陽的金色光芒，與錶盤上的夜空藍色互相輝映。

三款全新腕錶底蓋均刻有一輛疾馳中的Austin-Healey跑車，這輛車號為NOJ393的Healey 100S於2011年以近一百萬歐元的價格被賣出，可說是一代傳奇。