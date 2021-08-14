IWC Portofino系列新增39mm體積　亞洲人最好平衡展現優雅文青風

腕錶體積在這幾十年來一直有個漸趨變大的潮流，男裝錶曾經以36mm作為主流，到今天動輒超過40mm，見證了人們的喜好與口味轉變。

Portofino計時腕錶39採用精鋼錶殼。(圖片提供：IWC)

然而在現實生活中，有沒有一個體積才算是完美呢？給我選的話，我會說是39mm。

39mm之所以好，是其既合乎潮流有一個不太細小的造型，但同時間因為我們亞洲人的手腕並不如部分西方人般骨架大，39mm放到手腕上面，就能達到一個非常好的平衡。尤其是如果你買的是一隻可以日常陪你出入上班使用的腕錶，39mm就不會太過於搶眼，貼合斯文風格。

腕錶6點和12點鐘位置分別設有一個累加器，實現了錶盤佈局的平衡和諧。(圖片提供：IWC)

說起斯文風格，IWC的Portofino系列向來都是走著這個平易近人的設計路線。作為品牌其中最為成功的系列之一，走文青路線的Portofino系列有著極簡約的圓形錶殼、羅馬數字、小時時標，感覺雅致。在過去，Portofino系列都是主要以42mm的尺寸示人，到今年他們終於推出全新的39mm系列，腕錶變得更小巧易戴，甚至是男女合用。

走文青路線的Portofino系列有著極簡約的圓形錶殼、羅馬數字、小時時標，感覺雅致。(圖片提供：IWC)

Portofino計時腕錶39採用精鋼錶殼，共有三種型號，分別搭配黑色、綠色或鍍銀錶盤。6點和12點鐘位置分別設有一個累加器，實現了錶盤佈局的平衡和諧。機芯方面用上IWC自製機芯79350，具有44小時動力儲備。所有錶款均搭配鱷魚皮錶帶，特別一提是IWC現時僅使用完全符合CITES (《瀕危野生動植物種國際貿易公約》) 規定的鱷魚皮，在社會責任上亦有所兼顧。