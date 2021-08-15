Panerai經典Radiomir你一定認得　如何於1936年與古帆船結緣

緣份到底可以怎樣用價值來衡量？1936年對Panerai來說絕對是極之重要的一年，因為錶廠就是於這一年打造出被認為是Panerai現代腕錶開山之作的Radiomir。

手動上鏈機芯，具備3日動力儲存，完全由Panerai諾沙泰爾製錶廠自主設計、研發。(圖片提供：Panerai)

當時為設計出這一專用於軍事任務的精密計時工具，Panerai特別研製了用於錶盤上的專利夜光物料Radiomir，令其在幽暗的水底亦清晰可見。這枚時計也由此得名。腕錶擁有諸多醒目特徵，包括闊大的枕形精鋼錶殼、夜光數字和小時標示，以及與錶殼焊接相連的線型錶耳。這些鮮明特色幾乎貫穿於此後相繼問世的Radiomir系列錶款之中，至今魅力不朽。

由造船大師William Fife III設計的帆船Eilean，曾於上世紀多番往返歐洲和加勒比海域。(圖片提供：Panerai)

同一年，一艘由造船大師William Fife III設計的帆船Eilean亦在該年下水，這艘多番往返歐洲和加勒比海域的古老帆船也是一代經典。有著這份奇妙的緣份，錶廠於是在2006年將這本來已經退役的古帆船購下，並全力修繕讓其重新在海上揚帆。

精密的錶殼設計可確保腕錶的防水深度達100米。(圖片提供：Panerai)

為了紀念這次結合，Panerai特別推出Radiomir Eilean腕錶，將Eilean號帆船的美學精髓巧妙結合。腕錶採用直徑45毫米的錶殼，延續了自首款Radiomir腕錶試作品問世以來保留至今的設計比例與特徵。精鋼錶殼飾以啞光和氧化做舊效果，散發出比拋光金屬更柔和溫潤的光澤。標誌性三文治式錶盤搭配復古金色指標，數字及小時標示均塗覆米色Super-LumiNova強力夜光塗層，綠色夜光顯示，忠實再現Radiomir系列早期錶款的經典風貌。

錶背和錶帶上均鐫刻「Eilean 1936」字樣，重現了Eilean號帆桁上的標記。(圖片提供：Panerai)

錶盤表面採用斑駁的棕色紋理，搭配條紋樣式，令人聯想到帆船的柚木甲板。錶背和錶帶上均鐫刻「Eilean 1936」字樣，重現了Eilean號帆桁上的標記。錶殼左側亦以精湛的雕刻工藝，栩栩如生地刻畫出同樣繪於船身的龍紋徽章。錶帶所採用的皮革材質源於Panerai發源地所在的意大利托斯卡尼大區，其上精心點綴的縫線，靈感源自Eilean號桅杆上的帆繩。這一縫線工藝完全由手工製成，可確保錶帶能承受嚴苛環境的挑戰。