Montblanc全新粉紅力量　因慈善使命創造獨一無二孤品之作

Montblanc最近宣佈參與一個名為「粉色錶盤」（Pink Dial Project）的慈善項目，為支持乳癌的研究與治療而製作出一枚特別版腕錶，並將在線上拍賣以籌措款項。

錶殼採用類鑽碳(DLC)鍍膜處理，這種黑色被稱為「Black 4」，代表「極致黑」。(圖片提供：Montblanc)

這次錶廠製成的作品是一枚Montblanc 1858系列Geosphere粉紅錶盤孤品時計，特別在於其由Montblanc女製錶師組裝，採用黑色類鑽碳鍍膜鈦金屬材質以及紫紅色錶盤。

腕錶選用令人驚豔的亮紫紅色錶盤，並塗覆放射狀太陽紋，使腕錶更加矚目。(圖片提供：Montblanc)

1858 Geosphere腕錶是Montblanc的重要腕錶系列，主要特色為兩個獨特的弧面旋轉半球地球儀，並配置自行研發之世界時間複雜功能。為了是次特殊拍賣活動，Montblanc團隊打造出絕無僅有的1858 Geosphere腕錶，選用令人驚豔的亮紫紅色錶盤，並塗覆放射狀太陽紋，使腕錶更加矚目。錶圈上的指南針標示、阿拉伯數字、時標與半球體均塗覆SuperLuminova夜光塗層，散發藍色冷光，而時針、分針和第二時區則散發綠色冷光，營造出一種迷人的光彩美學，並提升時間讀取清晰度。

這枚孤品時計完全由Montblanc女製錶師組裝。(圖片提供：Montblanc)

紫紅色錶盤與42mm深黑色鈦金錶殼形成鮮明的對比，錶殼採用類鑽碳（DLC）鍍膜處理，這種黑色被稱為「Black 4」，代表「極致黑」。微小玻璃球粒採高壓噴砂，賦予金屬極細微的紋理，使得類鑽碳鍍膜能夠緊緊貼附而不會脫落，因此能在表面上形成精美的啞光層。此外，錶殼採緞面處理，而經過拋光及倒角打磨的錶耳，進一步凸顯其外觀。

腕錶上的複雜功能配置兩個旋轉半球地球儀，二十四小時旋轉一圈。(圖片提供：Montblanc)

腕錶上的複雜功能配置兩個旋轉半球地球儀，二十四小時旋轉一圈。球體外圍為二十四個時區之刻度以及南、北半球的日夜顯示功能。第二時區顯示功能位於九點鐘位置，日期顯示窗則位於三點鐘位置。

腕錶的背面飾以正對著知名白朗峰所反射的3D粉紅色日落景色。(圖片提供：Montblanc)

1858 Geosphere腕錶的設計靈感源於包含白朗峰在內之世界七大高峰的攀登挑戰，並在旋轉式南、北半球球體上以點狀標誌標示出七大高峰的位置。為了向「粉色錶盤」項目致敬，腕錶的背面飾以正對著知名白朗峰所反射的3D粉紅色日落景色。逼真的效果是採用極為特殊的雷射雕刻技術，看起來就像是一張照片。