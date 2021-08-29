Cyrus｜同置兩組獨立系統　雙計時運動錶展現難得超級功能

由運動比賽的決戰中獲取靈感，同一枚腕錶，兩個獨立計時系統，比起雙追針計時用途更廣，Cyrus的全新作不僅睇得，戰鬥力亦斤兩十足。

防反光藍寶石水晶環清晰展示阿拉伯數字浮雕時標，白色Super-LumiNova夜光材料散發藍色光芒。(圖片提供：Cyrus)

Klepcys DICE是Klepcys Double Independent Chronograph Evolution的縮寫，品牌的製錶大師Jean-François Mojon憑藉創新技術將傳統計時碼錶改造成能夠獨立或同步測量兩次短暫時間間隔的雙計時碼錶。腕錶與追針計時碼錶有所不同的是，後者是兩根指針同時為兩個目標測量時間，而在不同時間結束計算，亦可標示兩者相距時間。

為了騰出盡可能多的空間給雙計時複雜功能，Mojon為機芯設計了一個同心機制，使其不僅更緊湊，而且與指針同軸。(圖片提供：Cyrus)

Cyrus的獨立身份，令其擁有果斷決策及生產研發自主性的優點，這次製作出Klepcys DICE，正正就體現出品牌的優勢。作為了一級方程式車隊Uralkali Haas的官方計時合作夥伴，Klepcys DICE也有其設計的實用性。在賽車運動中，測量實際所用時間往往要從不同的開始時間計起，這正正給予了Cyrus很多啟發和創作靈感。一級方程式賽車的分站排位賽中，當兩名車手在不同的時間起步，Klepcys DICE計時碼錶就可以測量兩部賽車的時間。其他實用例子還有汽車拉力賽，一般都會使用兩個獨立的計時碼錶，但Klepcys DICE的兩個單按鈕錶冠，就能夠避免任何不必要的影響。

由於在錶盤可以看到計時裝置，因此機芯也被反轉過來。其對稱設計提供了一個迷人畫面，使這兩個導柱輪成為了複雜功能的核心。(圖片提供：Cyrus)

Klepcys DICE採用品牌標誌性枕形錶殼，這個由26個部件組成的錶殼直徑為42 毫米，厚度為16.5毫米，防水深度為100米。錶殼採用5級鈦金屬或黑色DLC 5級鈦金屬，經過交替拋光、緞面拉絲和噴砂等各種表面處理。錶背採用定制的螺釘密封，並帶有品牌的三臂螺旋標誌。

開放式單體轉輪的設計佈局，是品牌全新的嘗試，呈現電鍍灰色NAC塗層和太陽紋處理。擺陀刻有「The Conquest of Innovation」，並飾以18k 4N金質螺旋標識。(圖片提供：Cyrus)

雙錶冠各配備一個按鈕，可操作三種計時功能（啟動／停止／重置）。兩個按鈕都能獨立操作。

腕錶鏤空的結構，可見到兩個經精巧的鮮紅色和電藍色漆面導柱輪，分別在錶盤的12時和6時位置。鏤空設計展現了杠杆和齒輪的活動。圓紋、微珠和鏡面拋光等精緻飾面，展現了錶匠對組件細節的重視，這些組件設置在經黑色微珠 PVD 處理的雙主機板上。