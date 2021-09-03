Montblanc全系列UltraBlack產品　盡顯純黑絕對吸引力

黑色在設計界一直有著最受重視的地位，這種「無色彩」，卻最包羅萬象，運用得宜，足以帶出永恆時尚。

為紀念攀登世界七大峰的挑戰，Montblanc 1858 Geosphere UltraBlack 腕錶兩個地球儀以紅色圓點標示七大峰和白朗峰的位置。(圖片提供：Montblanc)

Montblanc最近就推出了全新、採用全黑設計的多類別產品系列，既延續品牌傳承，也展現品牌主要色彩的特性，亦即兼容時尚優雅的風格和永恆經典的簡約魅力。

腕錶採用黑色設計，並搭配對比鮮明的灰色和白色元素。(圖片提供：Montblanc)

自1906年創立以來，黑色一直是Montblanc的主要品牌顏色。最新系列極具現代感，涵蓋皮具、書寫工具、腕錶到創新智能用品等多個產品類別。最必須介紹的，當然是極具代表性的Montblanc 1858系列Geosphere UltraBlack腕錶。延續了逾160年的Minerva高級製錶歷史傳承，以設計、格調和創新技術，連結過去和現在。 作為Montblanc 1858系列的經典之作，這款腕錶配備自製世界時區複雜功能，以及兩個弧形南北半球旋轉地球，可在24小時內旋轉一圈，讓佩戴者直接讀取不同時區的時間。

Summit Lite智能腕錶適合追求健康和積極生活的人，是運動健身、發揮表現和健康生活的最佳拍檔。(圖片提供：Montblanc)

Montblanc 1858系列Geosphere UltraBlack腕錶採用黑色設計，並搭配對比鮮明的灰色和白色元素。腕錶也配備設計獨特的黑色塗層精鋼錶殼，並以手工刷洗和拋光進行特別緞面處理，使每一隻腕錶散發獨特的光澤。腕錶的教堂式指針、時標、羅盤指示和南北半球地球儀均塗覆白色SuperLumiNova夜光塗層，能在黑暗環境中發出亮光。

Montblanc MB 01智能耳機配備壓印Montblanc M_Gram 4810 系列 M 圖案的大型矽膠耳罩。(圖片提供：Montblanc)

另一方面，Summit Lite智能腕錶是品牌面向新時代的一個代表，腕錶採用動感設計，即時記錄佩戴者的活動，並配備多項功能，可記錄多項數據，讓佩戴者隨時隨地掌握健康狀況。這款智能腕錶為全黑設計，配備以再生鋁金屬製作的輕巧43厘米錶殼，黑色皮革錶帶壓印原創M圖案，錶面採用特別的UltraBlack色彩。