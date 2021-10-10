Franck Muller全新航海運動錶　以新裝將瘋狂時刻帶到船上

Franck Muller可說是近代高級腕錶界的一個奇蹟，創辦人Franck Muller先生的才華讓他達到了超越一般獨立製錶人的成就，而他在駕馭複雜功能的能力上的出類拔萃，精神一直由品牌延續至今。

錶盤上的數字不按次序地排列在錶盤之上，瞬跳時針每隔1小時便會準確跳至下一個數位。(圖片提供：Franck Muller)

作為錶壇其中一位複雜功能大師，Franck Muller的傳統製錶技術自是不用懷疑，但品牌的瘋狂創意，才是我最欣賞之處。就好像他們最具代表性的Crazy Hours，就真的深得我心。

即使是運動錶主題，但腕錶外型不失優雅，配襯西裝服飾完全無問題。(圖片提供：Franck Muller)

這個Franck Muller品牌最具代表性的複雜功能腕錶系列之一，Crazy Hours大膽顛覆時間顯示概念。腕錶打亂錶盤時標順序，帶來獨特讀時體驗。錶盤上的數字不按次序地排列在錶盤之上，想一眼看懂時間絕不容易。憑著專利技術，Crazy Hours奇妙的瞬跳時針每隔1小時便會準確跳至下一個數位。同時，分針則延續傳統，以每60分鐘繞錶盤旋轉一圈。

瘋狂時間由FM 2800-CHRS自動上鍊機芯推動，其雙向擺陀系統配動力儲存達42小時。(圖片提供：Franck Muller)

所以當你在讀時的時候，就要先以錯亂的次序去辨別時鐘，再以傳統的方式去閱讀分鐘，左右腦交戰讓你陷入瘋狂。腕錶搭載如此巧妙而複雜的機械裝置，以前衛創意演繹時間概念，最能凸顯佩戴者的自我與標奇立異。

Vanguard Yachting Crazy Hours更有鑲鑽款式，令造型更搶眼。(圖片提供：Franck Muller)

Crazy Hours推出多時，Franck Muller最近就以航海世界為靈感，推出全新Vanguard Yachting Crazy Hours系列。從深藍色設計到裝飾錶面的風向羅盤，每一細節都洋溢著濃濃航海風情。別具一格的Vanguard數字時標與大膽無畏的錶盤設計互相映襯，使讀時成為更好享受。