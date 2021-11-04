Rado支持乳腺癌防治推出獨一無二粉紅色特別版Captain Cook潛水錶

高級腕錶界對慈善事業的支持一向熱心，「The Pink Dial Project」是一個為紀念乳腺癌防治月而舉辦的特別拍賣會，為該疾病的研究、治療和宣傳籌募資金。Rado為了參與了這次活動，特別限定推出一款「獨一無二的產品」，並計畫將全部收入捐贈給慈善機構。

Rado 「The Pink Dial Project」限定版Captain Cook科技陶瓷腕錶。(圖片提供：Rado)

此款限定版Captain Cook高科技陶瓷腕錶添上特製的粉紅色調，把主辦方的理念注入獨特時計。

腕錶具有雙面防反光盒形藍寶石水晶錶鏡、覆有白色Super-LumiNova夜光塗層的鑲貼刻度與銠色指標。(圖片提供：Rado)

Captain Cook錶款是Rado最具代表性的時計之一，它的設計大膽而富有表現力，同時結合最前沿的技術：啞光等離子高科技陶瓷錶殼、整體式構造、R734自動機械機芯、80小時動力儲備、防磁 Nivachron游絲，再加上對比鮮明的啞光／拋光等離子陶瓷鏈節錶帶和 3 折式鈦金屬錶扣，搭配 Ceramos開啟裝置。

Captain Cook錶款是Rado最具代表性的時計之一，它的設計大膽而富有表現力，同時結合最前沿的技術。(圖片提供：Rado)

在此次「The Pink Dial Project」的特別拍賣活動中，這款限定版的腕錶將會在啞光等離子陶瓷嵌件的精鋼錶圈內，增設一個顯眼的粉色凸緣，也是沿用著國際上乳腺癌疾病活動的主題顏色。顯眼突出的粉色，與紅寶石背板和可擺動錨型標誌交相輝映。

R734自動機械機芯配備80小時動力儲備、防磁 Nivachron游絲等效能。(圖片提供：Rado)

腕錶錶背上還鐫刻有主辦方的「REVOLUTION」及「UNIQUE PIECE」等字樣的特殊裝飾，以長久紀念這一活動及其背後的慈善事業。其他比如雙面防反光盒形藍寶石水晶錶鏡、覆有白色Super-LumiNova夜光塗層的鑲貼刻度與銠色指標，以及300公尺的防水性，都與其他Captain Cook庫克船長腕錶型號相同。