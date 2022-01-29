Rolex｜Milgauss、Air-King手錶傳停產暴升　11款勞力士最新行情

2022年1月起勞力士調整了手錶定價，但是在二級市場上的價格非但沒有受到影響，反而還繼續漲；相信大家近年來幾乎每個月都會看到勞力士手錶行情又升高了（多數情況是上漲，偶爾也會有跌價的時候），看著那些數字一點一滴往上加，好像也開始慢慢無感了，不過逐月瞭解品牌重點款式的價格變化，對於心中仍有勞力士夢的人而言還是有一定參考價值。

根據日本媒體《PowerWatch》的觀察，勞力士在當地最熱門的11款錶進入2022年1月後竟有高達10款的行情全面上漲，而且它們的漲幅多數都很可觀，而不是只有幾萬日幣的波動而已，例如漲最兇的要屬GMT-Master II 126710BLRO百事圈，它和2021年12月的價格對照竟可以差到128萬日幣（折合約HKD 87,510）之多，也就是跨過一個新年後，百事圈在日本的入手價格暴增30多萬台幣（折合約HKD 84,243），實在是讓人望塵莫及。

另外像是黑水鬼、綠水鬼、鋼迪116500LN等原本就是熱門中的熱門款，在過去一個月內的漲幅至少也都在56萬日幣（折合約HKD 38,290）以上，對於買錶人都是徒增的鉅額負擔。至於本來比較冷門一點點，但因為近來屢屢傳出可能會在2022年停產的Milgauss 116400GV、Air-King 116900，繼上個月價格有感上漲後，2022年1月還是繼續延續這股預期絕版心態，致使兩款錶在本月的漲幅也都在40萬日幣（折合約HKD 27,350）以上，現在它們的市場價格分別是1,830,000日幣和1,600,000日幣（折合約HKD 125,120；HKD 109,390），這是幾個月前都還難以想像的猛爆性漲價。

以下就來一窺勞力士11隻熱門手錶在日本二級市場的最新價格走向（已兌算成港元）。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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■Submariner Date 126610LV

定價：1,177,000日幣／實際價格：3,300,000日幣（比2021年12月上漲76萬日幣）

■DeepSea 126660

定價：1,538,900日幣／實際價格：1,850,000日幣（比2021年12月上漲7萬日幣）

■Daytona 116500LN

定價：1,609,300日幣／實際價格：5,150,000日幣（比2021年12月上漲93萬日幣）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,119,100日幣／實際價格：4,000,000日幣（比2021年12月上漲128萬日幣）

■Explorer I 124270

定價：793,100日幣／實際價格：1,340,000日幣（比2021年12月上漲13萬日幣）

■Explorer II 226570

定價：1,049,400日幣／實際價格：1,730,000日幣（比2021年12月下跌10萬日幣）

■Datejust 126200（36mm）

定價：804,100日幣／實際價格：1,117,000日幣（比2021年12月上漲13萬日幣）

■Yacht-Master 126622

定價：1,364,000日幣／實際價格：2,450,000日幣（比2021年12月上漲25萬日幣）

■Milgauss 116400GV

定價：1,014,200日幣／實際價格：1,830,000日幣（比2021年12月上漲40萬日幣）

■Air-King 116900

定價：793,100日幣／實際價格：1,600,000日幣（比2021年12月上漲52萬日幣）

以上這些價格都是市場傳出的報價，日媒特別去二級市場店家調查，發些像是鋼迪、百事圈或是Air-King等現在炙手可熱的錶，目前在架上的都是有人使用過的二手錶，已經找不到全新未使用的狀態（就算有也不會放到他們的官網），所以現在想要入手全新狀態的這些勞力士熱門錶，在二級市場的可能性已經愈來愈低了。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Milgauss、Air-King傳聞可能停產 帶動1月價格行情上漲】