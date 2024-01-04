ROLEX｜2024勞力士手錶價格懶人包　Daytona、水鬼等25款加價約5%

傳聞果然成真！2023年底時不少錶友甚至外媒已經爭相走告ROLEX勞力士「又」將在2024年1月1日起調整產品價格；跨完年後如果你對這則消息感到好奇而前往勞力士官網查價，會發現一如傳聞所說，品牌旗下的手錶定價都又調高了些，這已經是勞力士連續N年的調價行動，雖然每每聽到漲價消息還是會覺得驚訝，但實際看到手錶定價又變高了，連續幾年下來後似乎也有點麻痺，反而會開始想知道勞力士這次手錶漲價後，那些知名、熱門款的最新價格異動為何，漲幅又大概會是多少。

根據2023年底歐洲和內地等市場提前走漏的消息指出，前者這次平均漲幅約4%，後者漲更兇將達到7%，可見品牌策略雖說應該是全球一起調漲，但是定價成長多少還是因國家或地區不同而有所差別。至於香港市場會漲多少？以下直接列出一些大家平常比較常討論或提到的款式來見真章，新的一年勞力士手錶有新的價格，這也算是一種新年新氣象的概念，只是大家應該不愛接受這種新氣象就是了⋯⋯

【香港官網售價】25款勞力士手錶最新價格懶人包（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

Air-King 126900

調價前參考價：HKD 58,200 調價後參考價：HKD 60,700（漲幅約4.3%）

Cosmograph Daytona 126500LN

調價前參考價：HKD 117,900 調價後參考價：HKD 124,000（漲幅約5.2%）

Cosmograph Daytona 126518LN

調價前參考價：HKD 239,200 調價後參考價：HKD 251,500（漲幅約5.1%）

Cosmograph Daytona 126506

調價前參考價：HKD 607,000 調價後參考價：HKD 626,000（漲幅約3.1%）

Datejust 41mm 126300

調價前參考價：HKD 63,100 調價後參考價：HKD 66,600（漲幅約5.5%）

Deepsea 136660 D-Blue

調價前參考價：HKD 113,100 調價後參考價：HKD 118,900 （漲幅約5.1%）

Deepsea Challenge 126067

調價前參考價：HKD 203,100 調價後參考價：HKD 209,300（漲幅約3%）

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+ 4

Explorer 124270

調價前參考價：HKD 56,500 調價後參考價：HKD 59,100（漲幅約4.6%）

Explorer 224270

調價前參考價：HKD 59,800 調價後參考價：HKD 62,400（漲幅約4.3%）

Explorer II 226570

調價前參考價：HKD 75,400 調價後參考價：HKD 79,300（漲幅約5.2%）

GMT-Master II 126710BLNR

調價前參考價：HKD 85,200 調價後參考價：HKD 89,500（漲幅約5%）

GMT-Master II 126710BLRO

調價前參考價：HKD 83,500 調價後參考價：HKD 87,800（漲幅約5.1%）

GMT-Master II 126720VTNR

調價前參考價：HKD 89,600 調價後參考價：HKD 93,700（漲幅約4.6%）

Oyster Perpetual 41

124300 調價前參考價：HKD 50,000 調價後參考價：HKD 52,300（漲幅約4.6%）

Sea-Dweller 126600

調價前參考價：HKD 103,200 調價後參考價：HKD 108,900（漲幅約5.5%）

Sky‑Dweller 336934

調價前參考價：HKD 122,100 調價後參考價：HKD 128,200（漲幅約4.9%）

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+ 7

Submariner 124060

調價前參考價：HKD 71,300 調價後參考價：HKD 75,100（漲幅約5.3%）

Submariner Date 126610LN

調價前參考價：HKD 78,700 調價後參考價：HKD 84,400 （漲幅約7.2%）

Submariner Date 126610LV

調價前參考價：HKD 82,800 調價後參考價：HKD 88,600 （漲幅約7%）

Yacht‑Master 40 126655

調價前參考價：HKD 225,200 調價後參考價：HKD 237,100 （漲幅約5.3%）

Yacht‑Master 42 226627

調價前參考價：HKD 109,800 調價後參考價：HKD 115,600 （漲幅約5.3%）

Yacht‑Master II 116680

調價前參考價：HKD 145,800 調價後參考價：HKD 150,200 （漲幅約3%）

1908 52508

調價前參考價：HKD 172,000 調價後參考價：HKD 180,500 （漲幅約4.9%）

1908 52509

調價前參考價：HKD 172,000 調價後參考價：HKD 180,500（漲幅約4.9%）

整體看完後勞力士香港這次的漲價幅度推估和內地市場接近，光就這些熱門款的漲幅來說，平均後大概也有個7%水準，其中有些款式的調整格外令人印象深刻，例如Deepsea 136660 D-Blue、Deepsea Challenge 126067、GMT-Master II左冠綠黑圈126720VTNR、Yacht‑Master 40 126655、Yacht‑Master 42 226627和1908 52509等型號，漲完價後都從原本的價格推進到下一階段，至於Yacht‑Master II 116680則是從2019年後就一直維持HK$ 145,800這樣的定價好幾年，到了2024年終於漲上去，雖然漲幅在眾多勞力士的系列中算是相對小的，可是如果連遊艇2這種較為冷門的款式都漲價，可想而知品牌這次調整完價格後，幾乎所有的錶都會漲過一輪，不過別忘了前兩年勞力士手錶的二級市場價格行情持續滑落，之前已經有些款式降到定價以下水準，如果到今年這種價格下滑的趨勢還沒結束，那也代表買錶能獲得的折價空間也更大了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士2024年1月起漲價 熱門款新價格、漲幅一次看】