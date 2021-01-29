【牛年】農曆新年紅酒之選　澳洲名莊Grant Burge高分Shiraz佳作

準備迎來農曆新年，相信大家已經在辦年貨，同時也在物色送禮佳品吧。紅酒是不錯的選擇，因為紅色喜慶，用來配上新年的大魚大肉也可。以前人們都十分喜歡送澳洲的Penfolds，前輩們說「奔富」夠意頭。不過Penfolds美酒都水漲船高，例如一瓶Penfolds Grange 2016要價五千大元，又有沒有其他選擇呢？

Grant Burge首席釀酒師 Craig Stansborough（圖片來源：Grant Burge）

今回要介紹的酒莊Grant Burge是為澳洲Barossa Valley名莊，Barossa Valley是澳洲其中一個最古老和最優質的葡萄酒產區，Penfolds也是紮根於此。Grant Burge是為這裡第二大葡萄酒品牌，自1988年由Grant Burge與妻子攜手創立，擁有自家葡萄園甚至管理一個葡萄供應網絡，當中包括最早來自1920年的著名老藤葡萄園Filsell，為品牌代表作Meshach提供基礎材料。

2018 Fisell Shiraz（圖片來源：Grant Burge）

品牌旗艦之作Meshach威名遠播，甚至能夠媲美Penfolds Grange，Meshach只有在好年份才會生產，故有著品質保證，而且提供不同的價格選擇，豐儉由人都可以品嚐到好酒。今年品牌推出名為「There’s a lot to give」的品牌企劃，旨在讓客人與人分享歡樂及好酒，所以推出的作品都優異非常。

2018 Holy Trinity Grenache Shiraz Mourvèdre（圖片來源：Grant Burge）

2020年發佈的新年份酒以突顯釀酒技藝為本，崇尚自然，展現風土和該年份特色。例如新推出的2018 Fisell Shiraz用上剛提到的百年老藤，酒評家評為96分，帶有濃郁的朱古力味，在農曆新年品嚐不是正合適嗎？此外，同一年份的Holy Trinity Grenache Shiraz Mourvèdre亦被品牌首席釀酒師形容為可能是他們釀製過最好的Holy Trinity，如此讚譽實在值得一試。

2016 Meshach Shiraz（圖片來源：Grant Burge）

澳洲Shiraz紅酒向來出名，在上世紀Grant Burge亦為此作出非常多的貢獻，Grant Burge是為當地相當知名的釀酒師，在1975年，Barossa Valley一班極具影響力的釀酒師成立「巴羅莎公爵」，Grant Burge是其中一員，他深信此地多樣的風土加上溫暖的地中海型氣候就能培育出健康又美味的葡萄，生產出頂尖優質葡萄酒。當中不少得Shiraz，可謂是為Barossa Valley打響世界級旗號。今年大家也能嚐到最新推出的2016 Meshach Shiraz，作品之佳甚至可以納入有史以來最優異三大Meshach，並獲得酒評家予以98之高分。