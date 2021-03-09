【威士忌消息】蘇威喜訊美國停關稅　加拿大威最高殊榮花落誰家？

早兩個星期說過，蘇格蘭威士忌在2020年的出口量下跌23%，價值高達15億美元是為近十年新低。與此同時，近日就有喜訊發布，英國政府既宣布不會提高酒精稅，而美國亦會對英國產品暫停徵收關稅四個月，當中包括蘇格蘭單一麥芽威士忌威士忌。

原來蘇格蘭威士忌出口量下跌最大原因竟是來自全球免稅市場（圖片來源：Getty Images）

蘇格蘭威士忌出口量下跌有多個成因，其中美國針對蘇格蘭單一麥芽威士忌的25%懲罰性關稅所影響的價值高達5億英鎊。不過，最大原因還是來自疫情，因為旅遊業受限，所以全球免稅市場的銷售量大大減少了七成造成致命性影響，想不到竟然是最大的影響。美國對英國暫停徵收關稅的舉措，是源自英國退出歐盟後單方面降低不少美國商品的關稅。

美國禁酒令（網上圖片）

加拿大威士忌最高殊榮

另一方面，威士忌界的各個獎項都是酒客們會留意的指標，除了WWA、IWSC等為人熟知的獎項，亦有只為加拿大威士忌而設的The Canadian Whisky Awards，獎項由加拿大威士忌專家Davin de Kergommeaux於2010年創立，所有參賽的作品都一定要在加拿大進行蒸餾和陳年。加拿大威士忌屬於威士忌五大生產國之一，產量僅次於美國，不過有時人們會對之有偏見，認識又不深，可能是因為他們往往將最好的作品留給自己，正如是次的獎項也有分內銷及出口類別，足證它們的確是有分別的。

Canadian Club Chronicles, The Speakeasy 43YO（圖片來源：canadiandistilleries.com）

只不過，加拿大威士忌在美國人眼中曾經有如恩人一樣，因為在上世紀著名的美國禁酒令影響，解禁之後美國根本沒有陳年過的好酒，於是優良的加拿大威士忌就馬上成為美國人趨之若騖的對象。此外，加拿大威士忌最令人深刻的是用黑麥來釀造，但其實主要是釀造穀物威士忌和調和式威士忌，所用的原料包括黑麥、玉米、大麥芽等。今年的The Canadian Whisky Awards頒發了26個獎項，最矚目的獎項：年度威士忌落在最高年份的參賽作品43年的「Canadian Club Chronicles, The Speakeasy」，它也同時奪得「年度鑑賞家威士忌」本土市場類別。