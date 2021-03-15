結合米芝蓮三星、巴黎之花、法國水晶　「超值」三方聯乘奢華晚宴

香港地有質素的餐廳林林總總，有時嚴選起來或者會因時令食材而決定，或者名廚手勢也值得追捧，不過因應主題而設計的菜單就並非每刻都能嚐到。所以是次為大家推介的，就有來自米芝蓮三星級餐廳L’Atelier de Joël Robuchon Hong Kong與兩大法國至寶合作的盛宴，饕客見到定要馬上訂位了。

米芝蓮三星級餐廳L’Atelier de Joël Robuchon Hong Kong，是次為新菜單而以LALIQUE特別設計的用餐體驗（圖片來源：L’Atelier de Joël Robuchon Hong Kong）

法國是奢侈品大國，其中一個首屈一指的就有水晶品牌LALIQUE，每一件作品都是藝術品；至於香檳Perrier-Jouët亦是高貴宴會必備的，是次以藝術、美饌、香檳三方合作推出名為「The Art of Revealing Nature」的餐飲體驗，取其三者最引人入勝之處，相輔相成。

L’OEuf de Poule 「Mimosa」（圖片來源：L’Atelier de Joël Robuchon Hong Kong）

以LALIQUE水晶藝術盛載的Perrier-Jouët香檳，正是菜單的靈感泉源，因應香檳的細微變化去調整每一道菜式，餐廳亦以大自然為題材的LALIQUE水晶藝術珍品裝飾，提升藝術氛圍的不只是展品，菜單由行政總廚Cattaneo Adriano主理，以大自然作為設計的靈魂，每一口都不止於美饌，而是藝術品。

菜式介紹：

+ 3

雖然有些朋友可能會想，Perrier-Jouët、LALIQUE遠近馳名，但亦常有聯乘菜單，至於餐廳貴為全港只有七家的米芝蓮三星餐廳，亦是令人趨之若騖的對象，名氣之大不乏支持者，不過是次的獨特之處，可是名廚巧手根據三者恰到好處的配合設計而成，靈感瞬間即逝，再有同樣陣容不難，可是你願意等到下一次？最重要的是，以一餐Fine Dining的價錢，享受到三種奢華交錯的享受，也是一種超值。

LALIQUE展品：

另外乘著是次機會值得一提，Perrier-Jouët正推出全新年份Perrier-Jouët Belle Epoque 2013，與是次菜單所配搭的2012年份有著截然不同的個性。如果閣下是魚鮮愛好者，這款新作就特別適合了。迷人的酸度提供清新、優雅的口感，散發著複雜白色果實和花卉的香氣持久不散，呷著一口令人想放慢速度去細味品嚐，與精緻的美食就更加合襯。由於2013年擁有較寒冷的冬季，熟成季節比往常延後一年，迎接著收成時的充足陽光，賦予酒體良好的酒精度和酸度平衡，更有著極高的陳年潛力。