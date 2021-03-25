【日式居酒屋】將軍澳試業必嚐A4宮崎和牛　壽司丶串燒一應俱全

相信不少朋友在疫情期間心中的旅遊魂已經燃燒殆盡，等待出關的日子遙遙無期。有時談起疫情過後第一個要去的地方，很多朋友都會不約而同地高呼「日本」了吧！而這段時間，唯有在本地到處尋覓日本餐廳止癢。最近，就在將軍澳新開一家日式居酒屋「本店」，當中的和牛土鍋飯實在值得一試。

圖片來源：IZAKAYA BY K

「本店」的室內設計相當吸引眼球，大量的木質元素打造出稻荷神社的樣貌，還以稻荷神使者狐狸為主題，甫踏進餐廳已經感受到濃厚的日本居酒屋氣氛，用來「回味」在日本的日子確實不錯。作為居酒屋，壽司丶炸物、串燒等一應俱全，值得一試的有來自鹿兒島的放養地雞所炮製的燒鳥料理，不同的部位各有烹調手法，串燒又以黑豚肉卷溏心蛋比較少見，竟是以江戶時代的傳統燒烤技藝烤製而成，還有簡單一味免治雞肉棒，混合了山芋再加上生雞蛋竟有與眾不同的風味。

圖片來源：IZAKAYA BY K

至於壽司方面餐廳特意由日本請來壽司主廚甲斐祐貴先生主理，所用的食材都是每天由日本直送，他的代表作有沙甸魚手握壽司，向狐狸獻上腐皮貢品，就有鰻魚稻荷壽司成為餐廳標誌性產物，腐皮包裹嫩滑的烤鰻魚口感非常出眾。

日本和牛土鍋飯（圖片來源：IZAKAYA BY K）

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最後當然不得不提以日本和牛入饌的土鍋飯，說到日本和牛大家最常聽到的都是神戶、松阪和牛，但原來是次選用的宮崎縣A4和牛竟然曾連續三屆奪下日本和牛奧運會冠軍，力壓傳統三大名牛。宮崎牛的特點是霜降分布平均，以4級以上的口感更為緊緻順滑，入口不油膩，它的魅力大到成為相撲比賽中的勝利力士以一頭宮崎牛為獎品。是次的土鍋飯取其入口即溶的美妙口感，搭配法式馬德拉醬汁和生蛋黃以突顯細緻油花的獨特香氣，每一口都值得細味，偌大碗份量最好與朋友分享。