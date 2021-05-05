法國蝸牛如何變高檔菜？討厭牠就吃光牠！白魚子醬原來是蝸牛卵

在這個五月當然要飽嚐法國菜！法國菜是西餐的一大宗，法國也向來盛產名廚，不論是以前還是今天都影響著世界的飲食文化。今回就來介紹一下法國三大名菜之一的「法國蝸牛」。

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法國蝸牛已經成為了法國人生活密不可分的一部份，據說每年法國人就吃掉了上十億隻蝸牛，反而好奇人類是從何時起識食到知道蝸牛的滋味？原來的確蝸牛本來並非餐桌上的一員，而最著名的法國蝸牛來自盛產葡萄酒的勃艮地，最初野生的勃艮地蝸牛（Escargots de Bourgogne）專門蠶食葡萄嫩葉和甜美的葡萄，對葡萄酒產業有著非常負面的影響，成為了害蟲級的存在，於是法國人奮而將仇敵般的蝸牛吃下肚，煮法多不勝數，烘烤、油炸、大火炒等等，不過說到「法國蝸牛」，現在所謂正宗、或最常見的烹調手法則是塗上羅勒、蒜和牛油，或加入芹菜和奶油來焗烤。原來這個做法是出自法國名廚Marie-Antoine Careme之手，本來的平民菜，就搖身一變成為高檔菜式，而且本來唾手可得的蝸牛，亦因為聲名大噪後有著龐大的需求量，現今而已愈來愈少，甚至要人工飼養，價錢愈來愈貴。

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老實說，在香港要找到法國蝸牛這道菜也不是容易，照道理有吃過田螺的香港人應該不會對蝸牛抗拒，而且想自己煮也可以買到來自法國的雪藏蝸牛。不過法國蝸牛的數量已逐漸變得稀少，饕客們也通常指名要法國品種，勃艮地蝸牛常見於葡萄園，體積較大肉質鮮嫩，算是最頂級的一種，可惜的是現已因為過度捕獵而被列為瀕臨絕種。

蝸牛子醬（Snail Caviar）（圖片來源：caviarstar）

說到高級食材，除了鵝肝、法國蝸牛這些，也會聯想到魚子醬，原來法國也有一種「白魚子醬」，竟然是蝸牛子醬（Snail Caviar）即是蝸牛卵。白魚子醬本來也是平民食材，現在當然也昇華成為高級餐廳專用的食材，味道上與魚子醬同樣美味，而且價格也同樣昂貴。可想而知是產量與工序的難度問題，蝸牛一年只會產卵一至二次，並非每顆都合標準，蝸牛體型細小又脆弱，在篩選、取卵過程上更顯得要小心。相比起魚子醬的海洋鹹鮮，白魚子醬更具大自然風味，充滿著蘆筍、蘑菇的風味，口感也脆一些。食法上則與魚子醬大致無異，塗麵包、配香檳或入饌皆可。

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最後就要說說法國蝸牛的食法。原來廚師要先把肉取出來處理蝸牛的內臟，煮好的蝸牛肉再放入殼裡加調味料烤焗。為了這道名菜，一系列的餐具應運而生，碟子上有凹坑固定蝸牛，外觀上恍如睫毛鉗的鉗子也是用來固定蝸牛殼方便挖取蝸牛肉，叉子細長的設計好比食田螺的竹籤，不過銀叉更高級而已。