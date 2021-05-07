端午糉｜嚴選酒店、老字號各式糉　鹹甜素辣及早選擇享用早鳥優惠

呼吸著悶熱的氣息，我們就知道是盛夏的節日端午節即將到來，家家戶戶也會應應節享用糭子，香港人對食方面愈來愈高要求，糭子的款式已經與日俱增，迎合奢華的要求、素食的需要和不同口味的選擇。今回就來介紹當中值得一試的款式。

逸東軒「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糭」

首先推介的有來自米芝蓮一星食府逸東軒，之前一直有推出的「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糭」相信或者已經有食客試過，特點是足重約600克的份量，內裡的珍貴食材用料上乘而配搭得宜，傳統的材料如鹹蛋黃、頂級瑤柱、金華火腿及上等花菇等，再加上提升整體級數的原隻鮑魚，綠豆糯米比例平均而口感豐富紮實，祟尚傳統的朋友定必滿意。

逸東軒「八寶薈萃新豬肉素裹蒸糉」

此外，逸東軒今年亦有推出素食之作「八寶薈萃新豬肉素裹蒸糉」，時興新肉，即是以植物性食材製成的肉類，是次選用的八寶食材如日本花菇、紅腰豆、栗子、花生、蓮子等材料，與以豌豆、非基因改造大豆、冬菇和米製成的新豬肉配搭起來更相輔相成，充滿著豆香和竹葉清香，而且崇尚健康的朋友最怕傳統糉子的膽固醇，素肉糉就不用吃得太「提心吊膽」了。

「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糭」: 港幣268元

「八寶薈萃新豬肉素裹蒸糉」: 港幣238元

逸東軒 地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B2樓層 查詢：2710 1093｜早鳥九折優惠參照網站

說到素食主義，主打新派韓式素菜的食府土生花亦推出韓式養生素糉，土生花向來推廣韓國寺廟飲食，相當嚴謹恪守純素精神，並不會採用刺激情緒的五辛類食材包括蒜、大葱、韭菜、青葱及洋葱。是次特意選用作為佛教聖花的蓮花之蓮葉代替竹葉，三款特色養生素糉包括兩鹹一甜，鹹方面有「韓式泡菜養生素糉」，以自家配製的走五辛泡菜混合糯米，亦用上紫蘇葉籽油更見香醇，如果想試既辣又清新的糉子不容錯過。「韓式麻香養生素糉」和「韓式藥果養生甜素糉」則為甜糉，前者用上韓國麻油搭配菇菌及青瓜，再以甜辣醬調味。至於後者則以八寶飯／藥果變奏而成，不同的堅果及穀物混合自製鮮梅果漿，綴以寺廟陳年醬油及麻油，再以生薑及肉桂提香。

純素養生糉子系列每隻港幣98元

土生花 地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 7樓704號舖 查詢：2389 9588

上三兩「黃金流心蟹粉糉」

如果是蟹的愛好者，定必知道去年底開張的本地主打蟹食的蟹麵專門店上三兩，是次推出以豐腴蟹粉匠心精製的「黃金流心蟹粉糉」，所用的蟹粉丶蟹肉及蟹油比例是多番鑽研後得出的黃金比例（為5比3比2），搭配鹹蛋黃更顯鮮香細膩。除此之外，更特意與韓國甜品品牌「百味堂」推出端午禮盒，包含黃金流心蟹粉糉、百味堂的紅豆紅棗蓉糉和自家秘製瑤柱XO醬、韓國米糖漿，送禮得體，自用享受。

「上三兩×百味堂——端午禮盒」：港幣498元

上三兩 地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B1樓B111號舖 查詢：6655 1909｜5月9日前訂購可享75折早鳥優惠

圖片來源：龍景軒

說到中菜，香港四季酒店的米芝蓮三星龍景軒向來都為人所津津樂道，是次再進一步提升招牌手工糉的品質更推出兩款禮盒，首先有「鹼水桂花甘栗糉」（甜糉）「拼雞樅菌鵝肝元貝糉」（鹹糉），前者以桂花醬調味，在傳統口味上再尋變化；而後者更見矜貴，以鵝肝代替肥豬肉，配以鹹蛋黃、元貝和甘香的雞樅菌，聽到都令人垂涎。以外亦有「鮑魚瑤柱有機五穀糉」，份量十足一糉足夠四人享用，餡料上除了豬肉、冬菇和鹹蛋黃外，更採用17頭南非鮑魚、脆皮燒肉及燒鵝，以招牌粵菜的質素融入手工糉，而且口感出眾是因為以大火煮4小時以上，再以慢火煮12小時，增加綠豆和糯米的粘性和耐嚼性，實是心機之作。以上兩款禮物皆備30克安溪鐵觀音茶葉以幫助消化。

鹼水桂花甘栗糉（甜糉）拼雞樅菌鵝肝元貝糉（鹹糉）禮盒：每盒港幣398元

鮑魚瑤柱有機五穀糉禮盒：每盒港幣468元

龍景軒 地址：香港四季酒店 查詢：3196 8880｜5月21日前訂購可享85折早鳥優惠

尚鮑「特大原隻南非鮑魚瑤柱上海糭」

其實糉子向來都非常適合以頂級的中式食材作為餡料，鮑魚專門店尚鮑是次再與馳名老店、有「糭王」之稱的老三陽合作推出特大原隻南非鮑魚瑤柱上海糭，可謂是極致奢華之選。前者的招牌南非鮑魚有30克及60克重，以慢煮密封烹調，連同鮑汁骨膠原精華真空直送到本地，然後由老三陽的師傅將鮑汁混和糯米吸收其精華，加入金華火腿、日本瑤柱、瘦肉、脢頭肉和鹹蛋黃精製而成，集油香、鮮香、鹹香於一身，層次分明而齒頰留香。

特大原隻南非鮑魚瑤柱上海糭（約重400克，內含約60克南非慢煮鮑魚）：港幣598元

原隻南非鮑魚瑤柱上海糉（約重350克，內含約30克南非慢煮鮑魚）：港幣298元