端午糉｜嚴選酒店、老字號各式鹹甜素辣、芫茜糉　及早享早鳥優惠

呼吸著悶熱的氣息，我們就知道是盛夏的節日端午節即將到來，家家戶戶也會應應節享用糭子，香港人對食方面愈來愈高要求，糭子的款式已經與日俱增，迎合奢華的要求、素食的需要和不同口味的選擇。今回就來介紹當中值得一試的款式。

逸東軒「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糭」

首先推介的有來自米芝蓮一星食府逸東軒，之前一直有推出的「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糭」相信或者已經有食客試過，特點是足重約600克的份量，內裡的珍貴食材用料上乘而配搭得宜，傳統的材料如鹹蛋黃、頂級瑤柱、金華火腿及上等花菇等，再加上提升整體級數的原隻鮑魚，綠豆糯米比例平均而口感豐富紮實，祟尚傳統的朋友定必滿意。

逸東軒「八寶薈萃新豬肉素裹蒸糉」

此外，逸東軒今年亦有推出素食之作「八寶薈萃新豬肉素裹蒸糉」，時興新肉，即是以植物性食材製成的肉類，是次選用的八寶食材如日本花菇、紅腰豆、栗子、花生、蓮子等材料，與以豌豆、非基因改造大豆、冬菇和米製成的新豬肉配搭起來更相輔相成，充滿著豆香和竹葉清香，而且崇尚健康的朋友最怕傳統糉子的膽固醇，素肉糉就不用吃得太「提心吊膽」了。

「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糭」: 港幣268元

「八寶薈萃新豬肉素裹蒸糉」: 港幣238元

逸東軒 地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B2樓層 查詢：2710 1093｜早鳥九折優惠參照網站

說到素食主義，主打新派韓式素菜的食府土生花亦推出韓式養生素糉，土生花向來推廣韓國寺廟飲食，相當嚴謹恪守純素精神，並不會採用刺激情緒的五辛類食材包括蒜、大葱、韭菜、青葱及洋葱。是次特意選用作為佛教聖花的蓮花之蓮葉代替竹葉，三款特色養生素糉包括兩鹹一甜，鹹方面有「韓式泡菜養生素糉」，以自家配製的走五辛泡菜混合糯米，亦用上紫蘇葉籽油更見香醇，如果想試既辣又清新的糉子不容錯過。「韓式麻香養生素糉」和「韓式藥果養生甜素糉」則為甜糉，前者用上韓國麻油搭配菇菌及青瓜，再以甜辣醬調味。至於後者則以八寶飯／藥果變奏而成，不同的堅果及穀物混合自製鮮梅果漿，綴以寺廟陳年醬油及麻油，再以生薑及肉桂提香。

純素養生糉子系列每隻港幣98元

土生花 地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 7樓704號舖 查詢：2389 9588

上三兩「黃金流心蟹粉糉」

如果是蟹的愛好者，定必知道去年底開張的本地主打蟹食的蟹麵專門店上三兩，是次推出以豐腴蟹粉匠心精製的「黃金流心蟹粉糉」，所用的蟹粉丶蟹肉及蟹油比例是多番鑽研後得出的黃金比例（為5比3比2），搭配鹹蛋黃更顯鮮香細膩。除此之外，更特意與韓國甜品品牌「百味堂」推出端午禮盒，包含黃金流心蟹粉糉、百味堂的紅豆紅棗蓉糉和自家秘製瑤柱XO醬、韓國米糖漿，送禮得體，自用享受。

「上三兩×百味堂——端午禮盒」：港幣498元

上三兩 地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B1樓B111號舖 查詢：6655 1909｜5月9日前訂購可享75折早鳥優惠

圖片來源：龍景軒

說到中菜，香港四季酒店的米芝蓮三星龍景軒向來都為人所津津樂道，是次再進一步提升招牌手工糉的品質更推出兩款禮盒，首先有「鹼水桂花甘栗糉」（甜糉）「拼雞樅菌鵝肝元貝糉」（鹹糉），前者以桂花醬調味，在傳統口味上再尋變化；而後者更見矜貴，以鵝肝代替肥豬肉，配以鹹蛋黃、元貝和甘香的雞樅菌，聽到都令人垂涎。以外亦有「鮑魚瑤柱有機五穀糉」，份量十足一糉足夠四人享用，餡料上除了豬肉、冬菇和鹹蛋黃外，更採用17頭南非鮑魚、脆皮燒肉及燒鵝，以招牌粵菜的質素融入手工糉，而且口感出眾是因為以大火煮4小時以上，再以慢火煮12小時，增加綠豆和糯米的粘性和耐嚼性，實是心機之作。以上兩款禮物皆備30克安溪鐵觀音茶葉以幫助消化。

鹼水桂花甘栗糉（甜糉）拼雞樅菌鵝肝元貝糉（鹹糉）禮盒：每盒港幣398元

鮑魚瑤柱有機五穀糉禮盒：每盒港幣468元

龍景軒 地址：香港四季酒店 查詢：3196 8880｜5月21日前訂購可享85折早鳥優惠

尚鮑「特大原隻南非鮑魚瑤柱上海糭」

其實糉子向來都非常適合以頂級的中式食材作為餡料，鮑魚專門店尚鮑是次再與馳名老店、有「糭王」之稱的老三陽合作推出特大原隻南非鮑魚瑤柱上海糭，可謂是極致奢華之選。前者的招牌南非鮑魚有30克及60克重，以慢煮密封烹調，連同鮑汁骨膠原精華真空直送到本地，然後由老三陽的師傅將鮑汁混和糯米吸收其精華，加入金華火腿、日本瑤柱、瘦肉、脢頭肉和鹹蛋黃精製而成，集油香、鮮香、鹹香於一身，層次分明而齒頰留香。

特大原隻南非鮑魚瑤柱上海糭（約重400克，內含約60克南非慢煮鮑魚）：港幣598元

原隻南非鮑魚瑤柱上海糉（約重350克，內含約30克南非慢煮鮑魚）：港幣298元

尚鮑 地址：梳士巴利道18號K11 MUSEA, B2樓層Unit 18 B201舖 查詢：3468 5188

說到近年香港時興的飲食潮流，又怎少得芫茜！由主打香港製造的EATLA推出的「激茜鹹蛋黃肉糉」相信定能滿足芫茜控。原來極大量芫茜與本地新鮮五花腩的油香滲透在糯米之中混合而成的鹹香可以如此配合，足以令愛好芫茜的朋友垂涎欲滴。另外品牌又與另一人氣品牌辣椒研究所合作首推出「香辣鹹蛋黃肉糉」，當中用到源自潮州老家傳承三代的手造蒜蓉辣椒醬，愛辣之人定要留意。

激茜鹹蛋黃肉糉及香辣鹹蛋黃肉糉：港幣139元一枚