在中環如同走進紐約　Lunch Meeting也可Chill住嘆美式人氣菜式

節奏一向急促的中環，這裡的grab & go 與簡便午餐特別受白領一族歡迎，今次為大家推介的餐廳不但有一系列地道的美式三文治與意粉，近來特別加推All You Can Eat Antipasti，讓大家可以在短暫的午飯時間盡情享受豐富的小吃。

Frank's Italian American室內設計充滿美式風格（Frank's Italian American）

坐落於雲咸街、亞畢諾道及荷李活道交界的Frank’s Italian American，最近推出了多款不同特色的午餐。於地下的半開放酒吧就主打簡便午餐，特別為忙碌的上班族而設。這個Bar Set Lunch中大家除了可以嚐到最受歡迎的肉丸巴馬臣芝士三文治和蜆肉扁意粉外，更可以享受是日有機本地前菜，如茴香酒糖漬有機紅蘿蔔；如果想嚐多幾款特式更特別前菜，就可以追加All You Can Eat Antipasti套餐，吃盡當日前菜吧的小吃。

於地下酒吧供應的簡便午餐之選Bar Set Lunch，提供多款經典美式意大利三文治或意粉套餐，包括用上煙燻水牛芝士製作的肉丸巴馬臣芝士三文治。（Frank's Italian American）

如果有時間慢嚐一趟午餐，或是想在舒適的環境下與客人來個Lunch Meeting，就可以到一樓享受三道菜的lunch set，比地下酒吧的款式更加豐富。主菜方面分別有舖滿巴馬臣芝士的Pizzeria Insalata意式薄餅沙律，配上羅馬生菜、蕃茄、意大利辣肉腸、橄欖、洋蔥和紅酒油醋汁，非常開胃。另一款同樣吸引的前菜就是餐廳的招牌豬肉丸Frank’s Pork Meatballs，肉丸入口嫩滑多汁，配上蕃茄醬感覺清新。

三道菜午餐包括多款前菜與份量十足的主菜，如經典意式芝士雞扒。（Frank's Italian American）

主打Italian American菜式的Frank’s，主菜的份量絕對能滿足食慾。大家可以選經典意式芝士雞扒Classic Chicken Parmigiana 或茄醬意粉Spaghetti Red Sauce，兩款都是經典的意大利菜式，傳統而風味十足。想要在下午淺酌一番，這裡也有來自意大利的紅酒與經典雞尾酒，讓大家配著美食，暫時放下工作的煩惱；最後Frank’s會送試它們自家製的意大利曲奇Dolce，為豐富的午餐作結。

除此之外，Frank’s的A La Carte午市菜單也有很多特色菜式讓大家可以加配，與朋友一起分享。筆者特別推介它們自家製Burrata芝士，入口超綿滑之外還帶著淡淡奶香，愛芝士的朋友一定要試！

INFO

Frank’s Italian American

中環雲咸街79 號夏利里拉行地下及1樓 2320 0858