在中環如同走進紐約　Lunch Meeting也可Chill住嘆美式人氣菜式

節奏一向急促的中環,這裡的grab & go 與簡便午餐特別受白領一族歡迎,今次為大家推介的餐廳不但有一系列地道的美式三文治與意粉,近來特別加推All You Can Eat Antipasti,讓大家可以在短暫的午飯時間盡情享受豐富的小吃。