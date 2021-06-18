【日本清酒】日旅KOL與本地藝術家合作：新潟清酒值得更多人認識

說到新潟，除了有名的「越後湯澤」和雪國之名外，就是大米與清酒。新潟盛產的大米就是清酒的原材料。為了在香港推廣新潟清酒，一位有心的日本旅遊達人與香港本地藝術家合作，開始了為期半年的清酒推廣計劃，讓香港的各位在疫情未能出國期間，也能感受新潟清酒的美好。

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作為日本旅行達人，筆名「匠心之旅」的Chris一直在自己網站與Facebook專頁介紹不同日本景點，當中不乏對港人冷門、不為人知的深度遊景點。當中最令他深刻的就是日本新潟。新潟於他的意義，除了沿著日本海的地利風景外，更深刻的，是由日本友人牽起他與新潟的緣分。

是次企劃推出的清酒，每一彈都會配上不同的香港插畫，希望藉由香港本土文化，作為新潟清酒在香港「入屋」的一個契機，亦希望享用清酒的同時亦感受到親切的香港情懷。

第一彈以囍帖街為主題的清酒。（資料圖片）

第一彈是溫馨浪漫的囍帖街。「執子之手，與子偕老」，囍帖是帶來幸福的一道請柬，附帶祝福新人的回應。為將囍帖的意義和清酒的味道揉合，團隊精挑細選之下，選擇了甘甜的純米大吟釀。酒米上選擇了「越淡麗」，這種酒米由天作之合——山田錦與五百万石而成，作為對新人的祝福非常適合。

說到日本工藝，都會聯想起日本職人精神，憑對事物的熱愛傻勁一口氣做到最好。是次企劃亦然，籌備工夫繁多，光是選擇製作的酒廠便花了三個多月時間實地考察，考察數量高達四、五十間。新潟既然以清酒聞名日本，大大小小的酒廠也有幾百所，當中不乏不為外人知道的瑰寶，絕對是臥虎藏龍之地。為什麼最後塵埃落定這一間新潟小酒廠——「竹田酒造店」，原來當中涉及許多因素。「這一間酒廠位於上越，因為歷史的因素，上越人以前以打漁為生，為了補充體力會在酒中多加糖，所以上越酒的味道較中越、下越甜。這也契合囍帖街重建前溫馨幸福的形象。」

擁有一百五十多年歷史的竹田酒造店，規模雖小，家庭經營、人手釀酒為主的模式至今已是第九代，但仍然銘記著酒廠的夢想：希望能釀造日本最好的清酒。

擁有一百五十多年歷史的竹田酒造店，規模雖小，家庭經營、人手釀酒為主的模式至今已是第九代，但仍然銘記著酒廠的夢想：希望能釀造日本最好的清酒。（受訪者提供）

日本人飲清酒配刺身與壽司以突顯果香味，那清酒適合搭配什麼香港菜？Chris提到，清酒也非常適合燒雞、燒鴨等等港味菜式，能減輕食物的油膩感，在飲用前30分鐘放置於雪櫃，凍飲更佳。

是次清酒推廣企劃的另一亮點，就是酒瓶上的香港文化插畫。是次插畫邀請了香港本地年輕藝術家Vivian Ho操刀。問及插畫的創作過程，Vivian表示她參考了八十年至百多年前的日本風情畫，不想拘泥於電車、菠蘿包等老舊陳規。思考作畫時也有比較中國和日本在山水風景畫上的分別，她表示中國山水較雄偉、講求生動，和講求前景後的日本山水畫有分別，所以決定今次用較精緻的日本風格去畫香港的景物。她透露了之後的作品有參考浮世繪和參考日本現代化時代的風格，而第一彈的囍帖街，是當中最「香港」的。

酒樽上的插畫使用了防水物料印刷，冷藏後在置於室溫也能好好保存，不怕水珠弄皺畫作，飲畢後把香港一隅收藏在家，亦是一種享受。

囍帖街純米大吟釀。( 官方網站：https://bit.ly/2TNevN9 )

Travel Plan Ahead 匠心の旅

一個土生土長的香港小嘍囉，喜歡到處旅遊亦明白到香港人去旅行的需要。在日本公司打滾了十多年，難得有機會在日本住了三年多時間，可以藉機在日本四處遊歷，經驗難忘。念完工商管理後，希望能將自己難得的經驗和熱愛日本旅遊的朋友們一起分享。不是簡單的旅行團，也不是背包遊和自由行，而是希望能夠為大家度身訂造一個獨一無二的哈日旅程，延續日本旅行的樂趣。

了解更多是次新潟清酒

VIVIAN HO 何博欣

個人網站：VIVIAN HO // 何博欣

九十後藝術家，飲本地奶水大。遠漂美國讀經濟和藝術，回港後不想返工，所以自立門戶，在火炭做山寨藝術家。既愛飲紅酒畫油畫，也愛篤魚蛋畫插畫。畢業幾年後竟然奇蹟生還，在各展覽場所遊走，為不少品牌獻技。曾於美國、意大利、上海、北京及香港舉行個人展覽及聯展，不少作品被世界收藏家作私人收藏。又曾在香港知專設計學院任教，希望感染更多年青人。

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