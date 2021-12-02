米芝蓮二星食府營致會館　蘇格蘭四大威士忌配對菜單必嚐招牌叉燒

常言道冬日是烈酒的冬節，一方面烈酒溫暖的口感怡人又可以暖暖胃，再加上寒冬令人食慾大增，佳餚配搭美酒是一大享受。如果大家也是對食有所要求之士，今回要介紹的米芝蓮二星級食府營致會館所推出的「蘇格蘭威士忌之旅」配對菜單，就定必會令你滿足。

圖片來源：營致會館

愛吃之人對營致會館定不會陌生，由著名粵菜大師蕭顯志師傅主理，作為香港人猶如家鄉菜般的傳統粵菜，透過大師之手以極致豪華方式呈現出來。是次的Whisky Pairing是營致會館首次嘗試，所以就嚴選蘇格蘭其中四大產區當中最優質的單一麥芽威士忌品牌來為大家設計精巧菜單，來自Island of Skye的Talisker、來自Highlands的Singleton、來自Speyside的Mortlach以及來自Lowlands的Glenkinchie皆是為人所津津樂道的著名品牌，與營致會館五款最招牌菜式配對起來，簡直令人覺得是天作之合。

「片皮乳豬件」配搭Talisker 10年（圖片來源：營致會館）

光看牌面大家就會知道並非吹捧，首先營致會館的招牌「片皮乳豬件」以及「蜜汁極上豚肉叉燒」早已備受讚譽，酷愛燒味的朋友實在不容錯過，而且燒味本身複雜又入味的烤香口感就與威士忌十分之合襯。例如「片皮乳豬件」巧妙地以熱力均勻分布令外皮薄而香脆，更帶有絲絲煙燻風味，所配搭的Talisker 10年所散發的淡淡海洋鹽香和煙燻香氣與乳豬皮相輔相成、有著異曲同功之妙。又或再以Mortlach 16年的獨特紅色果實香甜將乳豬的鹹香互相提升，滋味令人一嚐再嚐。

「蜜汁極上豚肉叉燒」配搭Mortlach 12年（圖片來源：營致會館）

至於鍾情叉燒的朋友，「蜜汁極上豚肉叉燒」用來配搭Mortlach 12年可就更具特色，可以將本來已有的特質進一步昇華。因為Mortlach 12年比起16年更具甜潤風味，叉燒帶有的焦香和肉香與美酒的濃郁煙燻香氣不謀而合。接下來的「香蔥爆乳龍」中的「乳龍」其實是幼年的龍蝦，是蕭師傅經過多年研究打造而成的菜式。熱鍋快炒令乾蔥與香蔥焦糖化，配搭Talisker 18年中的淡淡海洋鹹香就可以提升龍蝦的鮮甜味，Talisker向來與海鮮最為配襯，是次的18年更因為在美國橡木酒桶中熟成而賦予香橙乾與甜梅果香，就恰巧與焦糖乾蔥夾得來。

「香蔥爆乳龍」配搭Talisker 18年（圖片來源：營致會館）

「香蔥頭抽爆鹿兒島A4和牛」配搭Singleton Glen Old 18年（圖片來源：營致會館）

然後又有蕭師傅另一得意之作「香蔥頭抽爆鹿兒島A4和牛」，A4和牛脂香豐腴，反而用粵菜的做法以香蔥調味的頭抽醬油來輕煎，令到油脂做到薄薄的焦化帶來微妙的香脆口感，同時間配搭Singleton Glen Old 18年所帶來的果仁香、熱帶椰子、烘烤核桃與陳年橡木的豐富而複雜香氣，入口還有陣陣香橙巧克力的迷人口感。最後登場的「脆香貴妃雞」雖然滋味無窮，卻可以Glenkinchie 12年帶有點點花香與柑橘果香的輕怡質感平衡一下味蕾，為脆皮雞解膩。

「脆香貴妃雞」配搭Glenkinchie 12年（圖片來源：營致會館）

是次的「蘇格蘭威士忌之旅」粵菜配對菜單由即日起開始推出，其中四款美酒佳餚的配對將會分階段進行：Talisker（即日起至2022年1月31日）、Singleton（2022年2月1日至4月30日）、Mortlach（2022年5月1日至7月31日）、Glenkinchie（2022年8月1日至10月31日），對美食美酒有所要求的朋友，定必要親身細嚐當中令人難忘的獨特韻味。