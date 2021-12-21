聖誕大餐未準備？方便入手奢華食材：魚子醬、閹雞、西班牙乳豬

【聖誕節2021】聖誕氣氛愈是逼近，大家都滿懷Holiday Mood了，但與此同時，又會對聖誕的準備功夫感到憂心，尤其是聖誕大餐招呼親朋定不能夠失禮，今回介紹的頂級食材相信可以幫大家解決問題。

圖片來源：city’super

想入手外國優質食材，有時大家都會到大型超市如city’super選購，但意想不到早前竟然推出索價62,888元的華麗禮物籃「Christmas Extravaganza」，當中包含陳年紅白葡萄酒、日本的矜貴大吟釀，還有多款珍稀美食，其實這個禮物籃每年都會推出，不過內裡的驚喜都盡然不同，可惜每年12月頭就會完售，假若大家依然有興趣卻失落了入手機會，還可以單獨購入同樣珍貴的食材。

「city’super x 獺祭純米大吟釀—25周年限定版」（港幣680元）（圖片來源：city’super）

先介紹美酒方面，前往派對定要帶備美酒，加上近年時興日本清酒，就推介獨家供應的「city’super x 獺祭純米大吟釀 25周年限定版」，清酒迷對獺祭定不會陌生，著名的二割三分可謂大吟釀的極致體現。

「保加利亞養殖Beluga鱘龍魚魚子醬」（港幣2,998元）丶「中國養殖Ossetra魚子醬」（港幣1,138元）及「中國養殖Amursky魚子醬」（港幣938元）。（圖片來源：city’super）

在食材方面，三大頂級食材當中的魚子醬其實都可以輕易找到。包括採收期至少要18年的大白鱘魚子醬「保加利亞養殖Beluga鱘龍魚魚子醬」，口感有如奶油般精緻，或者口感絲滑的「中國養殖Ossetra魚子醬」，喜歡海洋鹹香的亦有「中國養殖Amursky魚子醬」。

Rubia Gallega西班牙冰鮮乾藏熟成加利西亞牛肉西冷（時價）（圖片來源：city’super）

其他的食材還有純天然餵養、肉質嫩滑的「西班牙塞哥維亞頂級燒乳豬」、應節的「Diestel美國急凍有機嫩火雞」、備受米芝蓮三星總廚追捧的「法國冰鮮布烈斯閹雞」則是法國唯一得到原產地法定保護區認證的雞隻。愛牛之人又有被譽為「世界最佳牛肉」的西班牙Rubia Gallega可以選擇，是為伊比利亞半島最古老的牛品種，有著大理石紋油花和非凡肉質。近年大家多接觸熟成牛肉，也可考慮西班牙冰鮮乾藏熟成加利西亞牛肉西冷、肉眼、牛柳和T骨。

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