聖誕之後繼續應節：國王餅背後三個故事傳統食法有儀式竟然內藏⋯⋯

生日有生日蛋糕，聖誕亦有聖誕蛋糕和薑餅人，即將來到的新年原來也有傳統應節食品——法式國王餅（Galette des Rois）。

米芝蓮二星餐廳ÉCRITURE由總廚Maxime Gilbert與本地糕餅廚師Cyrus Yan重新演繹國王餅（圖片來源：ÉCRITURE）

國王餅並非大家熟悉的文化，畢竟這項傳統來自法國，但識食又懂得享受節日氣氛的香港人，又怎會抗拒這款應節食品。追源溯流，原來國王餅的歷史發展殊不簡單，大家會在1月6日「主顯節」（Épiphanie）享用國王餅，主顯節其實亦都是慶祝小耶穌出生，東方三賢士找到小耶穌所以才稱為主顯節。但原來這一天在不同的國度也有不同的意義。

主顯節為每年的1月6日，慶祝主耶穌基督在降生為人後首次顯露給外邦人（東方三賢士）（圖片來源：Wiki）

在古埃及，主顯節所在的日子會遇上尼羅河每年固定氾濫的時間，但他們並沒有將之當成氾濫災害，而是上天將水這種埃及視之為最珍貴的資源帶來，從而令土地變得肥沃；在另一邊廂的古羅馬，亦有著「太陽復活」之意義，他們認為這一天之後白天開始變長，象徵光明勝過黑暗之意。到後來這一天才被基督教化而成為現在所認知的「主顯節」。不過，不論在不同的文化背景之下，這一天都代表著神聖與光明，所以國王餅就以金黃色帶有太陽般的放射痕的造型流傳後世。

在古羅馬還有另一個說法，就是源自於「農神節」，當時羅馬人會在農神節的糕點中放入一粒蠶豆再分發給奴隸享用，如果有奴隸吃到藏在其中的蠶豆，則可以享有一天當「國王」的特權。即使到後來變成了主顯節的應節食品，放入蠶豆的做法就變成了藏入小耶穌的瓷像，而抽到藏有瓷像的幸運兒就會得到各人的祝福。而且在享用國王餅也有相應的「儀式」，首先參與者中最年幼者要藏在桌子下，國王餅就由主人家或最年長者負責切，每切好一塊就請桌下的年幼者指出享用的人。

傳統的國王餅的外層是千層酥，內裡則是杏仁奶油餡，塗上蛋液烤成金黃色之後劃出放射狀痕跡。來到今天當然有不少變奏版本，而要在香港食到國王餅，或者可以在法式甜點店找到，另外由前四季酒店糕餅主廚Grégoire Michaud主理的Bakehouse今年繼續可以訂購國王餅。米芝蓮二星餐廳ÉCRITURE亦由總廚Maxime Gilbert與本地糕餅廚師Cyrus Yan重新演繹國王餅——一款釀滿杏仁忌廉並帶有冧酒和橙香的鬆脆酥餅，有興趣的朋友可於以上店舖查詢。