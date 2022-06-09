艾雷島泥煤人氣酒廠Ardbeg　限量版龐克風格威士忌首度黑麥芽釀製

威士忌有眾多引人入勝的風味，有一些來自木桶，一些來自麥芽，世界上有一班特別喜歡泥煤煙燻風格的朋友，對於來自蘇格蘭艾雷島的Ardbeg酒廠情有獨鍾，甚至要為它成立一個委員會，致力保護這家一度面臨結業危機的酒廠。

圖片來源：islay.com

艾雷島盛產泥煤，一些威士忌中含有泥煤的味道是因為泥煤會作為燃料用來烘焙麥芽，所以亦伴隨著煙燻的風味。艾雷島風情和威士忌連近代大文豪村上春樹都為之醉倒，記錄在其著作《如果我們的語言是威士忌》之中。創立自1815年的Ardbeg坐落於艾雷島之上，其出品的威士忌的泥煤味道相當濃厚，可以達到55至65 ppm（Phenol Parts per Million，泥煤味的量度單位），與同類型的泥煤威士忌中也算是非常高。但Ardbeg也並非一味追求強泥煤味，而是兼顧到味道上的複雜性，有一個現象名為「泥煤悖論」，指的就是Ardbeg威士忌雖然帶有濃厚的煙燻味，卻亦以宜人的甘甜韻味著稱。

Ardbeg的標誌是一個基督教十字架「Kildalton Cross」。標誌上的繩結圖案來自十字架上的雕刻，這個十字架是Islay島上一個標誌性地標，早於西元800年建成，代表了島上的歷史。（圖片來源：Ardbeg）

雖然Ardbeg具有引人入勝的獨特性，但原來在上世紀的命運一直不穩，多次易手更試過停產，直到1997年得到Glenmorangie接手才逃過一劫，亦由於其獨特風味俘虜著世界上無數鍾情於此的酒客，所以在2000年有一班Ardbeg迷創立了一個「Ardbeg Committee」，為了支持Ardbeg並令蒸餾廠今後不再關門，於每年5月最後一個星期或6月頭舉行「Ardbeg Day」節日。

（圖片來源：Ardbeg）

Ardbeg有年份的核心作品只有Ardbeg 10 YO，不過每年都會推出一些特別版，成為了最令人引頸以待的作品。今年的Ardbeg Day推出了一款名為「Ardcore」的全新龐克風格限量版作品，雖然酒廠常常都推陳出新，是次卻是首次以烘烤黑麥芽釀製威士忌，味道相當與別不同，作品的概念來自艾雷島名不經傳的龐克歷史。艾雷島Port Ellen酒廠是蘇格蘭最著名已結業的傳奇蒸餾廠之一，名氣之大讓酒客不惜一擲千金都要一嚐。原來酒廠的名字是來自於艾雷島的主要港口Port Ellen，於70年代，港口又被戲稱為「PUNK ELLEN」。

「Ardcore」全新龐克風格限量版威士忌（圖片來源：Ardbeg）

將叛逆的龐克風格融入酒釀之中，Ardbeg是次依然沒有令人失望，新作Ardcore口感尖銳，初嚐之下宛如咬上尖刺一樣，味道辛辣而帶鹹，帶有陣陣馬麥醬、多士焦香、木炭及咖啡渣的香味，伴隨著酒廠風格經典的草木香氣，慢慢再滲出煙燻味及融合可可粉、黑朱古力、花生拖肥糖的且甜帶辣的風味，焦糖拖肥的甜香餘韻悠長。對此有興趣的朋友，即日起可於香港各大酒窖預訂。