中秋節月餅2022｜嚴選各大酒店及高級食府匠心炮製傳統與特色月餅

一年容易又中秋，中秋節是香港人其中一個重要的傳統中式節日，享受假期同時與親朋好友和家人共聚時光，當然不少得品嚐月餅應應節，今回與大家分享一些來自各大酒店及高級食府匠心製作的特色月餅，相信總有一款合心水。

圖片來源：甬府

米芝蓮一星寧波餐廳「甬府」

米芝蓮一星寧波餐廳「甬府」是一家總店位於上海的高級正宗寧波菜食府，向來善用當地新鮮食材，炮製出多樣化又具有本地特色的正宗寧波風味佳餚。今年中秋首次推出獨家限量1,000盒的月餅禮盒，其中不少得承接榴槤月餅風潮而特意推出的貓山王榴槤冰皮月餅及黑刺榴槤冰皮月餅。食材由馬來西亞新鮮空運到港，每盒6件裝（每款口味各3件），除了榴槤風味迷人之外，冷藏後解凍20分鐘可享用到厚實軟滑的雪糕質感，而解凍30分鐘更有流心效果。

+ 2

6件裝月餅禮盒：428港元

甬府

地址：灣仔駱克道20-24號金星大廈2號舖地下及1樓

查詢：2881 7899

圖片來源：香港瑰麗酒店

香港瑰麗酒店

今年香港瑰麗酒店由中菜行政總廚李志偉師傅親自操刀，「迎月野趣」系列包括傳統雙蛋黃蓮蓉、傳統鹹蛋白蓮蓉月餅、充滿懷舊特色的傳統雙黃黃蓮蓉欖仁月餅，還有味道濃郁充滿蛋黃鹹香的彤福軒迷你奶黃月餅，至於六件裝迷你雜錦茶味月餅禮盒口味包括茉莉奶黃、立山茶蓮蓉及紅豆陳皮口味，由傳統到創新一應俱全。

此外，今年酒店更與擅於打造摩登中菜的國際知名本地廚師May Chow合作，推出限量版「細味‧港情」茶味月餅，以充滿本地文化特色的檸檬茶作為靈感。月餅的「茶底」方面選擇了香氣四溢的福建烏龍茶，配以朱古力、鮮味、焦糖和煙熏的味道，餡料中更加入了少量本地製作的九龍醬油，甜香之餘再加入新鮮檸檬汁增加味道層次。最後，禮盒更由著名創意工作室RCS設計，將傳統的中秋節與現代優雅相結合。

瑰麗傳統雙黃白蓮蓉月餅（4件/盒）：498港元 瑰麗傳統雙黃黃蓮蓉欖仁月餅（4件/盒）：588港元 瑰麗迷你雜錦茶味月餅（6件/盒）：488港元 彤福軒迷你奶黃月餅（6件/盒）：458港元 「迎月野趣」瑰麗限量品味月餅禮盒（6件/盒）：988港元 「細味‧港情」茶味月餅（6件/盒）：628港元

彤福軒

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號香港瑰麗酒店五樓

查詢：3891 8732

圖片來源：營致會館

米芝蓮二星粵菜餐廳營致會館

米芝蓮二星粵菜餐廳營致會館今年為大家帶來全新的迷你酥皮柑桔奶黃月餅禮盒，喜歡奶黃月餅的朋友，可以品嚐一下結合酥皮口感和柑桔風味之下的味道變奏。月餅由行政總廚蕭顯志師傅及其團隊每天以人手巧製，用料上乘，月餅酥皮金黃鬆化，每一口流露出滿溢的奶黃奶香，再以清新柑橘風味點綴，軟滑甘香口感怡人。禮盒以珠寶盒造型設計，大方得體送禮自用皆可。

營致會館迷你酥皮柑桔奶黃月餅（6件/盒）：438港元

營致會館

地址︰中環干諾道中41號盈置大廈G05、107至108號鋪

查詢：2801 6882

圖片來源：金葉庭

香港港麗酒店金葉庭

月餅配美酒，是為不少愛酒之士的絕配，位於香港港麗酒店的粵菜食府金葉庭今年正好以氈酒融入傳統月餅，與本地手工氈酒品牌緻月（Two Moons Distillery）合作推出。巧手精製的氈酒奶黃月餅採用四季柑氈酒，特別以清新甜美的酒香滲入柔滑奶黃餡之中，味道清雅又能夠減輕一般月餅帶有的膩感，口感上亦增添柔順細緻之效。月餅禮盒配搭蛋黃陳皮紅豆月餅，禮盒邀請北魏體書法大師楊佳師傅揮毫，香港大部分貨車上噴上的「港式北魏」字體皆出自其手筆，充滿本地文化韻味。

此外，金葉庭亦有推出傳統白蓮蓉蛋黃中裝月餅，由金葉庭尹鐘耀師傅特別烹煮自家糖漿混以適度鮮果果酸來製作無添加的月餅糖皮，蛋黃以玫瑰露拌勻烘烤增添風味。鍾情傳統的朋友又可以選擇中裝華貴月餅，味道包含白蓮蓉蛋黃 、黃蓮蓉蛋黃、蛋黃豆蓉、正紅豆沙、麥芽糖低糖白蓮蓉等六款口味任君選擇。

港麗緻月氈酒月餅禮盒（4件/盒，連迷你氈酒兩瓶）：688港元 原味迷你奶黃月餅（8件/盒）：458港元 傳統白蓮蓉蛋黃中裝月餅（6件/盒）：438港元 中裝華貴月餅（6件/盒）：458港元

早鳥優惠：由即日起至8月14日期間，於官方網上商店預購指定月餅或禮物籃，可享低至85折早鳥優惠

金葉庭

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座

查詢：2521 3838

圖片來源：都爹利會館

米芝蓮一星餐廳都爹利會館

都爹利會館向來擅長傳統正宗粵菜，並結合藝術展覽概念提供極致餐飲體驗。今年推出全新的流心奶黄月餅是為皇牌產品，還有中秋至尊套裝禮盒的包裝皆由設計師洪駿業操刀，全面兼備味蕾與視覺體驗。此外，禮盒包裝採用100%可生物降解的茶渣作為材料，原來享用奢華的設計亦都可以兼顧環保。

早鳥優惠（即日起至8月14日）： 皇牌流心奶黃月餅禮盒（6件/盒）：388港元 限量版 LED 燈籠流心奶黃月餅禮盒（8件/盒）：588港元 都爹利中秋至尊套裝禮盒（8件/盒）：2,288港元

都爹利會館

地址：中環都爹利街一號上海灘三樓及四樓

查詢whatsapp：5503 2682

圖片來源：唐人館

唐人館

由首屈一指的美食家林建岳博士和已故鄧永鏘爵士攜手創辦的高級餐廳唐人館，向來以提供精細中國菜及對於食材的執著而為人所津津樂道，今年中秋推出兩款中秋月餅禮盒，經典雙黃白蓮蓉月餅採用優質上乘配方炮製，嚴選出來的頂級蓮子製成白蓮蓉配上原個金香鹹蛋黃以及純正花生油，入口清甜不膩，充滿華麗中式元素的唐人館在是次的禮盒設計下足功夫，糅合了餐廳西洋中國風亮麗裝潢概念，鵝黃與橘橙色配搭繽紛花鳥圖案，復古中式鏤空窗欞融入中式如意結設計。

+ 4

至於迷你匠心奶黃月餅則以新鮮鹹蛋黃及精選天然牛油製成，牛油餅皮鬆化可口，奶黃餡香濃順滑達到鹹甜交融之迷人效果。設計上以桃紅配搭碧青，洋溢青春活力，同樣配上中式窗和抽屜，美觀而實用。

早鳥優惠（即日起至8月7日）：經典雙黃白蓮蓉月餅／迷你匠心奶黃月餅禮盒：每款328港元

唐人館

地址：中環皇后大道中15號置地廣場4樓411-413號

查詢：2522 2148