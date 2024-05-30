保時捷首款混合動力系統911震撼登場　以賽車為靈感性能全面提升

【Porsche/ 保時捷】於昨日（5月29日）保時捷全球同步發布了一系列911車型，當中有品牌史上首款高性能混合動力系統911， 對於這經典跑車進行前所未有的升級，其中最值得留意的有911 Carrera GTS以賽車為靈感，配備了強大的T-Hybrid系統以及全新研發的3.6升水平對向引擎以及電動廢氣渦輪增壓器，大幅提升了駕駛性能，從0加速至100 km/h僅需3.0秒，比起前作快了0.3秒，最高車速可達312 km/h，實在令人驚艷。

911 Carrera GTS, 911 Carrera Cabriolet, 911 Targa 4 GTS（圖片來源：Porsche）

新作雖然稱為混動車，不過並非插電式的，T-Hybrid系統搭載全新電子排氣渦輪增壓系統，通過再生制動和渦輪增壓產生的廢氣壓力來充電，整合式摩打位於壓縮機輪與渦輪之間，可瞬間提升渦輪增壓器的轉速以達到即時增壓。摩打本身可用作發電機，產生高達11 kW的電能。這個獨特的混動系統比起一般的混動車更類似於F1賽車使用的混動技術，全面提升性能，特別是動力輸出相當平穩，在起步加速中更見顯著。添加了混動系統理所當然地會令到車身重量提升，但僅僅比前作增加了50kg相當可以接受，至於電池也只有27kg，總重量輕於一般插電式油電混合動力車，當品牌形容新作時用上了「超輕量化」一詞不無道理。

保時捷 911 Carrera GTS搭載全新研發的3.6升水平對向引擎（圖片來源：Porsche）

911 Carrera（圖片來源：Porsche）

在動力系統之外，新作的外觀設計亦得以革新，設計得更加精簡，有助於提升空氣力學效果和性能。例如前方具備5個垂直排列的主動式冷卻空氣導流板，兩側再和有一個被隱藏起來，可根據需要而引導氣流，在動力需求最小的情況下導流板會關閉以提升空氣動力學性能；在需求較大時則會將大量空氣引導至車輛散熱器。此外，新款的矩陣光束高解析度LED大燈照明距離可達600米以上，還能夠因應駕駛模式提供動態彎道燈、車道增亮、窄道路燈等，甚至有精確到以像素為單位的防眩目遠光燈。此強大的LED大燈是品牌首次將所有照明功能融入其中之作。

911 Carrera GTS（圖片來源：Porsche）

+ 3

在駕駛艙方面，用上了全新的內飾，大幅擴展的標準配置，務求讓駕駛者有著顯著提升的豐富駕駛體驗。貫注了「Porsche Driver Experience」 控制理念，著重以駕駛者為中心和直觀快捷的操作，配置了2+2座椅、改良了駕駛者輔助控制桿，還有此車型上首次出現的軚盤左側的啟動按鈕，基礎控制套件直接置於軚盤上和周圍位置。至於儀表板方面採用了全數碼化設計，12.6吋曲面顯示器支援多種客製化功能，而10.9吋高解析度中央顯示器中依舊找到保時捷通訊管理系統，不過應用程式卻豐富不少方便人車互動，改進了駕駛模式的客製化功能和輔助系統操作。Apple CarPlay無縫融入系統，在Apple系統中如Siri、Spotify、Apple Music等應用程序不需要連接手機便能直接操作。新作由內到外皆是現代科技的展現，亦有著濃厚的911設計基因，甫推出便引來車迷注目，系列新作價錢如下：

911 Carrera：2,486,000港元起

911 Carrera GTS：3,188,000港元起

911 Carrera Cabriolet：2,710,000港元起

911 Carrera GTS Cabriolet：3,411,000港元起

911 Carrera 4 GTS：3,358,000港元起

911 Targa 4 GTS：3,580,000港元起