法拉利V12引擎新成員12Cilindri抵港 特設山與海香港專屬訂製版本

【Ferrari/ 法拉利】意大利超級跑車品牌法拉利（Ferrari），一向被視為設計及製作頂級高性能引擎的大師級廠牌，在電動車「肆虐」車壇的今時今日，法拉利旗下型號──無論是量產還是限量生產──均被視作車迷的終極夢想收藏品。最新一部被納入收藏品名單之列的法拉利，就是日前首度抵港亮相的「兩座位V12引擎跑車」12Cilindri。廠方更罕有地為本港的收藏家們提供專屬的香港特別版「山與海」配色訂製方案，令這部「新拉利」具備更高的收藏潛力！

配備前置V12引擎的最新法拉利成員12Cilindri，日前首度抵港亮相；硬頂（Coupé）版本的車價由港幣$6,988,000起；開篷（Spider）版本則由港幣$7,710,000起。消息指出，車價較貴的Spider版目前已經暫停接受訂單。（Davis Chung攝）

配備前置V12引擎的兩座位跑車，在法拉利體系中的發展史，最早可追溯到1948年的166 Inter，自此便成為該廠的「定期習作」，歷年來有不少膾炙人口的型號面世，例如1960年代的275 GTB、365GTB/4（或叫Daytona）；1990年代載譽回歸的550 Maranello；以至較近期的599 GTB Fiorano、F12 Berlinetta、812 GTS。

法拉利廠方為香港名車愛好者，提供了專屬的「山與海」訂製車身顏色方案，每款顏色只生產6部（即總數12部），有助提升日後的收藏價值。（Davis Chung攝）

踏入2024年，繼承法拉利V12兩座位跑車殿堂之位的新作品就是12Cilindri，它配備排氣量為6496c.c.的F140HD引擎，仍然堅持經典的自然吸氣V12佈局，經過細節改良及提升部件及運作軟件後，能夠發出驚人的830匹最大馬力，峰值扭力為678牛噸米（Nm），引擎最高的工作轉速達到9,300rpm，絕對是高性能超級跑車的示範之作。

12Cilindri的車身線條，源出上世紀50至60年代的同廠經典前置引擎、後輪驅動型號，帶有古典美之餘，也糅合了現代化流體力學簡約元素及高性能跑車強悍感覺。（Davis Chung攝）

在如此強大的引擎驅動下，車身重量只約1,560kg的12Cilindri，由靜止加速至時速100km/h，需時只是2.9秒，極速更可達到340km/h以上。誠然，近年成為車壇焦點的電動車，其起動效率或者不輸12Cilindri，但在加速至中後階段，配備高性能引擎的超級跑車始終更具持續疾走的潛力，而且對於真正的汽車愛好者來說，製作工藝、細節鑄造、機械結構的執著與考究……這些都是一窩鋒趕著上市的電動車，遠遠及不上精雕細琢的「超級引擎跑車」的重要環節。

同其他法拉利新推出型號一樣，即使入手車價接近港幣700萬起跳，12Cilindri一早已成為不少超級跑車愛好者的預訂品，從代理流出的消息得知，香港首名買家最快要待至2025年第四季才可取得右軚版全新車，而且開篷Spider版本已暫停接受訂購，目前只接受硬頂Coupé版新訂單。值得留意的是，廠方為香港買家提供專屬的車身顏色方案：名為Mountain and Sea的特別配色版本，以Verde Toscana（綠色）代表香港的翠綠山群，及以Blu Nart 523（藍色）代表香港的臨海地貌，每種專屬配色只會生產6部，換言之「香港山海版」12Cilindri只會有十二部面世，肯定有助提升珍藏價值。